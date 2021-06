Entra en vigor Ley Agnes en Puebla; entregan actas de nacimiento

Puebla, Pue.- Entró en vigor la Ley Agnes en Puebla tras su publicación en el Periódico Oficial del estado.

Ley Agnes en memoria de Agnes Torres, activista transgénero

Con ello, fueron entregadas las primeras cinco actas de nacimiento con identidad de género autopercibida.

Inicol Cereso es una de las cinco personas que recibió el nuevo documento: “Estoy muy contenta, muy feliz porque después de casi once años y medio la Ley Agnes ya es un hecho, ya podemos tener un trabajo digno y ya podemos valer para las personas y para la ley”.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Antílope escapa de zoológico y corre por calles de Puebla

El proceso lo puede realizar cualquier persona mayor de 18 años que haya nacido en Puebla y que cuente con el acta que así lo avale.

Ahora, la ley establece requisitos mínimos para las personas transgénero que realicen el proceso para obtener su acta de nacimiento con identidad de género autopercibida.

Acontecimiento histórico y sin precedentes en Puebla

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, el experto en derecho, Carlos Carreño, detalló los requisitos: “Son mínimos, como lo es la mayoría de edad, que la persona esté informada, que sea libre su decisión. El resto son trámites simples como contar con la CURP e identificación oficial. Contar con acta de nacimiento original; es decir, la que se generó cuando la persona nació en el estado de Puebla por temas de competencia de jurisdicción”.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Xalapa crea agrupamiento de apoyo a comunidad LGBT+

Con base en la ley, la identidad de género autopercibida es un derecho humano, y tomando en cuenta esto, ahora cualquier persona que así lo desee puede obtener una acta de nacimiento con esta modificación.

“Es un derecho humano que tiene que ver con el desarrollo libre de la personalidad, libre desarrollo de la personalidad, la libertad de las personas y el derecho a la personalidad, propiamente. La Corte desde hace un par de años determinó que este tipo de trámites ya no deben ser tan cansados, ya no tiene que haber un juicio de por medio"; asegura Carlos Carreño.

Entregan nueva acta de nacimiento en la capital de Puebla

Cinthya Gabriela Chumacero es otra de las cinco personas que obtuvo su acta de nacimiento con identidad de género autopercibida. Afirma, decidió que su género es mujer y ahora la ley la avala: “Fueron cinco años de amparo en Puebla y ahora lo gané en medio de la pandemia, donde no hay jurídicos, donde no me pueden hacer un resguardo de acta, donde no podía moverme en el Registro Civil”.

Cinthya dijo que lejos de establecer ante la ley su identidad de género autopercibida, se trata de hacer valer sus derechos como cualquier ciudadana: “Tener un trabajo propio, principalmente el derecho a la salud con el nombre de identidad; no queremos delinquir ni nada por el estilo, hacer valer nuestros derechos realmente como lo que es”.

TE PUEDE INTERESAR: Sonido Fania solo dio 5 mil pesos a familia del socavón de Puebla

Se trata de un proceso que ya se puede llevar a cabo en Puebla, el requisito más importante es haber sido inscrito en el registro de nacimiento primigenio en cualquier juzgado de circunscripción territorial del estado.