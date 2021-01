Es lamentable que el dicho de un delincuente pueda tener tanto peso: García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, negó categóricamente haber recibido sobornos por parte del cártel Guerreros Unidos que opera en Guerrero y que está relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

De acuerdo con “Juan”, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, García Harfuch, recibía mensualmente 200 mil dólares de Guerreros Unidos.

“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, indica la declaración del testigo protegido de la Fiscalía General de la República a la que tuvo acceso un periódico de circulación nacional.

Esta mañana, García Harfuch dijo que es lamentable que el dicho de un delincuente tenga más peso que un funcionario que se ha dedicado a combatir a la delincuencia organizada.

Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 21, 2021

“Es un testigo protegido, que era un delincuente o que es un delincuente que era parte de este grupo criminal y que ahora es un testigo protegido. El dicho de esta persona y que en el dicho de esta persona se basa todo, me parece lamentable que el dicho de un delincuente pueda tener tanto peso para atacar a un funcionario o a un policía, sea yo o sea el que sea, que nos hemos dedicado a combatir justamente a estas personas”, dijo García Harfuch en una entrevista radiofónica.

Asimismo, indicó que es absurdo asegurar que recibía 200 mil dólares en sobornos, ya que si hubiera tenido esos antecedentes su trayectoria sería diferente.

“La única vez que yo he declarado fue cuando ocurrió el lamentablemente hecho del caso Ayotzinapa, ahí sí nos separaron a todos a declarar y por supuesto todos declaramos, pero nada que ver con delincuencia organizada”, dijo García Harfuch al indicar que no ha sido llamado a declarar por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Se me hace un absurdo que el dicho de esta persona tenga tal peso después de tanto tiempo, sin fundamento más que su declaración, es lo único su dicho”, agregó el secretario de Seguridad capitalina.

“Nunca he tenido ningún vínculo con la delincuencia organizada, los hechos y los resultados con los que hemos trabajado, no hay nada como los resultados y los hechos... no puede haber este tipo de resultados que hemos dado con un vínculo con la delincuencia organizada, ni míos ni de mi equipo”, finalizó García Harfuch.