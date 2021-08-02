Estados Unidos conquista Copa Oro tras vencer a México en tiempo extra

La selección de fútbol de Estados Unidos conquistó el domingo la Copa Oro tras vencer 1-0 a México en un partido que se definió en el alargue con gol del jugador Miles Robinson.

De esta manera, la selección estadounidense ganó la Copa Oro por séptima ocasión, una menos de las que la ha conseguido México.

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Estados Unidos conquista Copa Oro

"Lo dimos todo, reconocemos la calidad de nuestros jugadores, sabíamos su deseo de vencerlos y nos enfrentamos a un equipo casi mejor que el de nosotros", dijo el director técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter.

"Fue el mejor regalo de cumpleaños que pudieron darme los chicos, conducir a este equipo es una gran satisfacción. Los vencimos en la Liga de Naciones, ahora en la Copa Oro también los vencimos, fue el mejor mes", agregó.

En el partido denominado "clásico de la Concacaf", disputado en el estadio Allegiant de Las Vegas, en Estados Unidos, ambas selecciones impusieron su dominio en diferentes momentos del encuentro, siendo México quien generó las más claras opciones de anotar gol, pero sin concretar.

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Gol de Miles Robinson

Estados Unidos logró el gol del triunfo a los 117 minutos cuando Robinson remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo por Kellyn Acosta al cobrar un tiro de castigo después de que Edson Álvarez cometió una falta sobre Nicholas Gioacchini.

De esta manera, Estados Unidos, que no llevó a sus mejores jugadores, tomó revancha de la final que perdió en la edición de 2019, cuando México se quedó con el título tras ganar 1-0.

Además, es la segunda final que Estados Unidos gana a México de manera consecutiva, después de que el 6 de junio se adjudicó la primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencerlo 3-2 en el alargue.

"Todas las derrotas, y mas en estas circunstancias, son dolorosas. No debería ser ninguna catástrofe al interior el hecho de haber perdido, son derrotas que duelen y de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria, buscaremos seguir mejorando una propuesta que hemos llevado adelante", dijo el director técnico de México, el argentino Gerardo Martino.