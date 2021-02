Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso sexual

Evan Rachel Wood confesó este año que por años fue sufrió abuso sexual de parte del músico Marilyn Manson.

La actriz hizo la revelación a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que afirmó que los abusos comenzaron cuando aún era una adolescente.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el nombre como Marilyn Manson. Comenzó a hostigarme cuando era una adolescente y abusó de mi por años. Fui manipulada hacia la sumisión. Ya terminé de vivir con miedo a represalias, calumnias y chantajes”, dice parte del texto publicado por Rachel Wood.

La estrella dijo que su objetivo es exponer que Manson es un hombre peligroso, por lo que hizo un llamado a la industria del entretenimiento para que trabajen en evitar que Manson ataque a nuevas víctimas.

“Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, concluye la publicación.

En el pasado, Evan Rachel Wood había expresado que había vivido una relación abusiva, pero nunca reveló el nombre de su abusador.

A partir de esto, la protagonista de ‘Across the Universe’ se convirtió en una de las principales activistas de Hollywood en contra de la violencia de género.

TRAYECTORIA COMO ACTIVISTA

En algunas entrevistas previas, Rachel Wood aseguró que decidió volverse activista por las experiencias de violencia que ella misma vivió.

Como parte de este activismo, Rachel Wood y sus simpatizantes consiguieron modificaciones en la ley local del estado de California para que la violencia doméstica sea castigada con 5 años en prisión, y no sólo 3 como anteriormente lo estipulaba el código penal local.

La actriz también confesó que no sentía vergüenza por compartir lo que había vivido, pues señalaba que esas historias las podían vivir miles de personas.

En alguna ocasión, la estrella mencionó que sostuvo una relación con un hombre con problemas de adicciones y alcoholismo, y en ocasiones sufría violencia y abusos de su parte.

“Varias veces junté el coraje necesario para irme, pero me llamaba constantemente y amenazaba con suicidarse. En una ocasión volví para intentar calmar las cosas y me acorraló, me obligó a arrodillarme, luego me ató de pies y manos, luego me golpeó”, confesó la actriz en aquella ocasión, aunque nunca reveló el nombre se algún abusador hasta hoy.

Hasta el momento, Marilyn Manson no se ha pronunciado al respecto.