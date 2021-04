¡Ellos son la familia puma! Messi es el nombre de su mascota felina

Aleksandr y Maria Dmitriev han pasado los últimos cinco años como padres adoptivos de una mascota inusual: un puma macho llamado Messi.

Messi recibió su nombre del famoso futbolista argentino, Lionel Messi.

Nació en un zoológico y luego fue vendido a un zoológico de mascotas en la ciudad rusa de Penza.

Los Dmitriev, que son psicólogos que viven en Penza, compraron el gato exótico del zoológico de mascotas después de que fuera, según dijeron: “amor a primera vista”.

"Él es realmente un miembro de la familia y quizás mi mejor amigo. Es un familiar cercano, un pariente por el que te preocupas y te preocupas como por tus seres más queridos”, dijo Aleksandr Dmitriev.

La pareja ha adaptado su casa para satisfacer las necesidades de Messi, convirtiendo su pasillo en su estudio con paredes cubiertas de bambú que sirven como postes para rascarlo.

“Por mucho que me pegue a él, él se pega a mí. De hecho, tenemos este vínculo muy fuerte entre nosotros. Cuando por ejemplo salgo de casa el gato no quiere salir de casa, no come, está muy preocupado. Siempre me recibe cuando vuelvo”, aseguro su dueño.

Messi llegó a casa en mal estado de Salud

El puma estaba en mal estado de salud cuando la pareja lo compró. Messi apenas podía caminar, Aleksandr y María tuvieron que enseñarle a correr y saltar.

Debido a sus primeros problemas de salud, Messi es más pequeño que un puma promedio y nunca ha mostrado ninguna agresión hacia los humanos. Aleksandr asegura que Messi tiene “habilidades sociales únicas con respecto a los humanos”.

Messi, el puma doméstico que vive en Rusia. REUTERS.

Aleksandr dice que no todo ha sido miel sobre hojuelas: “Cuando recién comenzamos a vivir juntos, por supuesto, hubo esta división de esferas de influencia, quién está a cargo en nuestra familia, quién tiene la última palabra. En ese momento estábamos arreglando la relación y al final gané".

La pareja ha creado una cuenta de redes sociales para Messi, donde publican fotos y videos de su vida diaria con el gran felino, que ahora tiene millones de seguidores en YouTube e Instagram.