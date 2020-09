FGR no logra acreditar defraudación fiscal contra Juan “N”

Ciudad de México.- La mañana de este sábado un juez federal dictó auto de “no vinculación a proceso” al penalista y abogado Juan “C” por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

Tras más de 22 horas de audiencia el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte consideró que la Fiscalía General de la República no aportó elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso, por un quebranto a la Hacienda Pública Federal por 36 millones de pesos durante el ejercicio 2015.

Javier López, abogado del acusado, informó que a partir de la diligencia “determinaron que no era procedente vincular a proceso un auto de no vinculación al considerar que no había los elementos suficientes para determinar que había la omisión de algún impuesto”

El abogado Juan “C”, quien está preso desde julio del año pasado también enfrenta un proceso por delincuencia organizada y otro por operaciones con recursos de procedencia ilícita.