Fortnite mantendrá las opciones de pago en dispositivos Apple

(Reuters) - Epic Games dijo el miércoles que no eliminará la función de pago directo que habilitó en los dispositivos Apple Inc. recientemente, lo que significará que los usuarios de iPhone no recibirán la última versión del popular videojuego “Fortnite”.

Te puede interesar:

Sorprende en Europa el caso de dos pacientes que se reinfectaron de coronavirus

La batalla legal comenzó cuando Epic lanzó su propio método de compras dentro del juego para “Fortnite” en la tienda de aplicaciones de Apple (AAPL.O) a principios de este mes, en lugar de usar el sistema requerido por el fabricante del iPhone, que cobra una comisión de entre el 15% y el 30%.

Apple respondió eliminando el juego Fortnite de Epic de su App Store y de una cuenta afiliada, bloqueando en la práctica la distribución de Unreal Engine, una herramienta de software en la que confían cientos de otros fabricantes de aplicaciones.

Un juez federal impidió el lunes que Apple apagara Unreal Engine.

“Estamos de acuerdo con el juez González Rogers en que la manera sensata de proceder es que Epic cumpla con la App Store”, dijo el martes Apple.

Te puede interesar:

FOTO: Niño llora frente a su computadora durante clases en línea