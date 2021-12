Gertz Manero pide a Monreal ponerse de acuerdo para comparecer en el Senado

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal reveló que tras sostener una conversación con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el funcionario le confesó estar dispuesto a comparecer en el Senado con el fin de exponer diversos cuestionamientos y señalamientos que se han vertido en su contra en los últimos días. Monreal informó que coincidió con el Fiscal en el informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Sí, hemos dialogado. Incluso hace un rato que estuve yo brevemente en el informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estuvimos sentados al lado, nos tocó estar juntos y él no se opone. Me dijo: “Pónganse de acuerdo, yo estoy dispuesto a ir -él me comentó- , no tengo nada qué esconder. Estoy limpio”, y yo le creo. Es decir, es cuestión de ponernos de acuerdo cuándo pudiera acudir”.

“Ayer en la Junta de Coordinación Política se tocó el tema. Vamos a revisar cuándo puede venir, apenas fue ayer a la Cámara de Diputados”.

Detalló que no se descarta hacer la comparecencia en la Comisión de Justicia, o tal vez en la Junta de Coordinación Política; Estamos viendo, señaló. Indicó que Gertz Manero, quien le parece una persona correcta, le confesó que se encuentra tranquilo y con la disposición de enfrentar lo que se presente.

“Creo que es un hombre que sabe lo que está haciendo y que siente que hay una actitud o una circunstancia que en este momento es desafortunada para él, pero yo lo vi tranquilo y además con aplomo y dispuesto a enfrentar cualquier circunstancia. En el Senado estamos valorando. Pero yo sí quiero expresarle con contundencia que hasta ahora yo he visto su desempeño y su actitud correcta. Si hay elementos que hagan presumir lo contrario, la ley tendrá que actuar”.

PAN pide comparecer a Gertz Manero

Sobre el mismo tema, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería dijo que desde hace algunos días su bancada solicitó la comparecencia del Fiscal Gertz Manero para explique, no sólo los señalamientos en su contra, sino para que se refiera a diversos asuntos que se encontraban pendientes de analizar de la vida política nacional.

“Pues es muy clara, al final para la ley no debe escapar nadie, también decir lo que hemos dicho ya en este mismo lugar, no en una, en más de dos o tres ocasiones, es que requerimos la presencia, la comparecencia, del fiscal para que explique no esto nada más, sino muchas otras cosas que están en la agenda del país y que ameritan una explicación ante el órgano que puso al fiscal en el lugar que se encuentra, que es el Senado de la República”.