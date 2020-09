Gobernadores de la Alianza Federalista no quieren perder 40 mdp de aportaciones federales

Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron que no están dispuestos a perder 40 mil millones de pesos de aportaciones federales, como está planteado en el actual proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, los gobernadores plantearon al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Arturo Herrera, algunas de sus propuestas que beneficien a sus estados.

Sus propuestas son:



La creación de un Fondo de Estabilización que concentre recursos no ejercidos y recuperados.

Un Fondo especial para proyectos prioritarios de infraestructura en los estados.

Definir y establecer las asignaciones a cada estado por concepto de Fortaseg o Escuelas de Tiempo Completo.

Clarificar los criterios de asignación de recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el Insabi.

En la #CDMX, se lleva a cabo la reunión de trabajo de la @AFederalista, en la que discutiremos el proyecto de Paquete Económico 2021, presentado por @Hacienda_Mexico. Buscamos un reparto justo de los recursos y evitar más recortes al presupuesto de nuestras entidades. pic.twitter.com/3tvdaDayHh — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 24, 2020

“Estos estados somos los que generamos gran parte de los ingresos, se nos olvida qué es lo que está en debate en la Cámara de Diputados... Nos vamos a reservar el derecho de la acción jurídica, siempre vamos a buscar el diálogo”, aseguró Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

“No ha habido ninguna asignación extraordinaria presupuestal por la pandemia, pero sí para lo que no es una prioridad para el país, tampoco hay participación del gobierno federal en el mantenimiento de carreteras. No es que nos dé dinero para ejercerlo, estamos hablando del gasto federalizado de cada uno de nuestros estados”, explicó Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo Léon.

El proyecto de prespupuesto trae una proyección de 4.5 por ciento para el año que viene, eso no coincide con lo que pronostican los organismos internacionales. A Michoacán le recortan 4 mil 300 millones de pesos”, agregó Silvano Aureoles.

“Hay claras señales de una búsqueda de ahorcar financieramente a los estados y municipios. En el tema social se elimina con estas propuestas: desayunos escolares, apoyos para casas hogar, asistencia social, reparación y equipamiento de escuelas, bibliotecas. También se afecta alcantarillado, mejoramiento de la vivienda”, abundó.