Inmoral y vergonzoso despilfarrar 8 mil millones de pesos en consulta inservible: PAN

Ciudad de México. Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron fuertemente la resolución de la Corte en torno a la consulta popular y señalaron que resulta vergonzoso que hayan pasado por alto las reglas que existen en la Constitución y preferido la popularidad sobre la constitucionalidad como lo señaló la Barra de Abogados. También calificaron como inmoral que seis ministros avalaran una consulta inservible pues se echaran a la basura más de 8 mil millones de pesos para la realización de la misma en momentos de una emergencia sanitaria y económica derivados de la pandemia, y cuando el sector salud presenta múltiples necesidades. En conferencia de prensa virtual la senadora Kenia López Rabadán dijo que eso resulta vergonzoso, inmoral e irracional.

“La falta de sensatez jurídica de la Corte va a generar un despilfarro de dinero que se necesita hoy para muchas otras cosas en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad pública, 8 mil millones de pesos se pudieron haber ocupado para cosas mucho más afortunadas para los mexicanos. Este servilismo, esta cerrazón, este exceso de queda bien de los ministros de la Corte va a generar, según el consejero Espadas del INE, va a generar un gasto de 8 mil millones de pesos, nada más para ponerles un dato, en términos hospitalarios, con ese dinero se pueden construir entre 8 y 9 hospitales de alta especialidad para los mexicanos. De ese tamaño se equivocó la Corte, es una decisión que va a impactar presupuestalmente y no lo van a pagar los ministros de su sueldo, no lo van a pagar los ministros vendiendo su casa, no lo van a pagar los senadores que tanto les aplauden, ¡no!, lo van a pagar los mexicanos con sus impuestos, es verdaderamente vergonzoso que eso vaya a suceder”.

En su momento el senador Damián Zepeda indicó que también fue vergonzoso escuchar a los ministros tratando de justificar algo que a todas luces es ilegal, como lo sustentaron los ministros que se opusieron a la consulta.

“Fue vergonzoso escuchar a ministros y ministras dar piruetas y maromas para buscar justificar una argumentación que no tenía ningún sentido y que claramente y iba contra la ley, un estudiante de primer semestre de Derecho claramente podía identificar que la consulta que estaba impulsando el presidente López Obrador era violatoria a la constitución y qué tristeza que el tribunal constitucional haya decidido caer ante la manipulación política que está llevando a cabo el presidente López Obrador. La Corte ha perdido toda autonomía, ha perdido toda independencia y claramente ha decidido entrar al juego político- electoral del presidente López Obrador. Lamentamos profundamente esta decisión que le va a hacer mucho mal a México. Decir claramente, en el Partido Acción Nacional no somos defensores de oficio de nadie, pero la justicia no se consulta, se aplica; si alguien tiene un delito, el Ministerio Público tiene la obligación legal de perseguirlo, no puede haber impunidad, y si no existe un delito, entonces se debe dejar en paz a las personas”.

También criticó la modificación de la pregunta, la que calificó como un entuerto que no permitirá juzgar a nadie en específico, pero de manera general abre la puerta para que se razone el poder juzgar también a personajes políticos de Morena que, indicaron, han incurrido en diversas ilegalidades.

“Desgraciadamente ministros y ministras le hicieron el trabajo, qué vergüenza de justificación, la escuchamos de inicio a final; qué vergüenza de decisión; qué vergüenza de mayoría de la Corte en este momento. Entonces se iba a cometer el delito es del Gobierno de no investigar, es un absurdo, tan lo es que tuvieron que corregir la pregunta, pero con pero con toda claridad le digo que la pregunta que resultó es ridícula y absurda, ni siquiera se entiende y además no hay una claridad de qué es lo que persiguen. Dice que si se esclarecen decisiones políticas de actores políticos, eso quiere decir que podemos estar hablando de Santana, seguramente, podemos estar hablando de hace décadas; de decisiones políticas, pues díganme por favor qué es eso”.

Y aunque los legisladores panistas reiteraron su rechazo a la resolución señalaron que esta pregunta modificada sirve también para pedirle cuentas a servidores públicos como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell a quien consideran responsable de miles de muertes por la mala estrategia contra la pandemia. Xóchitl Gálvez indicó que ella solicitará que se investigue al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett por los diversos señalamientos en su contra.

“Yo diría que a Manuel Bartlett por el fraude electoral de 1988 y por estar matando a los mexicanos con sus energías súper contaminantes, esta decisión política de cancelar la entrada de las energías renovables en nuestro país está costando miles de vidas y será una catástrofe en el tema energético”.