Insiste Mario Delgado en que renovación en Morena sea a través de encuesta

Cd. de México.- Mario Delgado no quita el dedo del renglón para que la renovación de la dirigencia nacional de Morena sea electa a través de encuestas a los ciudadanos y no solo de militantes. Sentenció que de cara a las elecciones de 2021 el partido necesita un líder con legitimidad y no con trampas.

En video conferencia, Delgado quien busca competir por la presidencia del partido, sostuvo que si los legisladores de Morena aprobaron la revocación de mandato para que los ciudadanos decidan si quitan o no a los presidentes de la república, en el partido no debe haber excepciones.

Señaló que la pandemia no puede ser pretexto para que el Consejo Nacional de Morena evite que los ciudadanos decidan.

“Hay que hacer lo que es posible hacer. No hay impedimento para hacer una encuesta, todos los días vemos encuestas en la radio, en la tv, , en los medios de comunicación, que se abra a la gente, que la gente decida. Es importante que tengamos una dirigencia que tenga toda la legitimidad, porque vamos a un proceso muy complicado en el 21, necesitamos unidad en el partido y ello no se va a lograr a partir de trampas sino de construir liderazgos a partir de la honestidad, del respeto hacia todos y la gran definición que Morena siga siendo un instrumento de la gente”, expuso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.