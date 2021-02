IMSS seguirá aplicando ivermectina como tratamiento contra Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que podría ampliar el tiempo de uso de la Ivermectina en pacientes de Covid-19, así lo aseguró Zoé Robledo.

De acuerdo con el titular del IMSS, la recomendación de no usarla no provino de la Secretaría de Salud y de hecho es contraria a la evidencia científica internacional.

“La Secretaría de Salud no ha emitido ninguna recomendación sobre ivermectina. Fue un panel multidisciplinario de expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad que emitió una recomendación sobre el uso de la ivermectina, y son dos cosas completamente diferentes”, añadió Robledo.

Recalcó que la “recomendación, más allá de si es vinculante o no, es contraria a lo que otras partes del mundo están analizando sobre este mismo medicamento. Recientemente, el 17 de enero pasado, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos ratificaron su posición respecto a la ivermectina y pasó de una posición que sería más similar a la que había el año pasado, con una no recomendación para su uso, a una no prohibición sobre su uso”, dijo.

Para Zoé Robledo, es importante en el gremio cuando dicen “se tiene que seguir investigando antes de recomendar su uso, pero no recomendamos dejar de usarla”.

También José Luis Durán, coordinador de Planeación y Salud de la dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, dijo que la posición del Seguro Social está sustentada en evidencia científica. Por ello, en sus módulos de atención respiratoria se han entregado 11 mil 976 kits a pacientes confirmados con varios tratamientos, incluyendo la ivermectina.

La productividad de los #MARSS ha generado más de 580 mil atenciones médicas.



Conferencia de prensa #IMSS​. 3 de febrero de 2021https://t.co/BYgIsl5PDu — IMSS (@Tu_IMSS) February 3, 2021

Por el momento, se receta la Ivermectina por dos días, pero el IMSS sigue considerando implementar la dosis por tres días con base en estudios internacionales que así lo respaldan.

