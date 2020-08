Jalisco no se someterá a los caprichos de López-Gatell: Enrique Alfaro

Cd. de México.- Senadores de Movimiento Ciudadano difundieron el mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en dónde asegura que no se someterá a los caprichos de un funcionario público que lastima al país como es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aclaró que lo que se pretende es apoyar al Presidente de la República a enfrentar de manera correcta la pandemia, pero hay indicadores, dijo que demuestran que López- Gatell se equivoca y actúa con intereses políticos de por medio.

Destacó que la petición de los gobernadores para que se remueva a López-Gatell responde únicamente al fracaso de su estrategia que ha llevado a muchos mexicanos a perder la vida.

Enrique Alfaro puso diversos ejemplos con cifras del gobierno federal y los distintos indicadores dónde se demuestra que Jalisco se encuentra en mejores circunstancias que la mayoría de la entidades federativas que se mantienen en semáforo naranja, mientras Jalisco se encuentra en rojo.

“Las defunciones o tasa de mortalidad, acá está Jalisco y todas estas entidades que ven ustedes hacia acá, en color naranja, están peor que Jalisco, pero según López-Gatell están mejor que nosotros. Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de López- Gatell lo que hay son criterios políticos, yo no sé que más pueda ser. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo y lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro Estado. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal. Le pido como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo, al Presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuáles estamos expresando nuestra inconformidad. No son ganas de pelear, es simple y sencillamente la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera como está actuando un funcionario que mucho ha lastimado a este país”.

Reiteró que busca colaboración con el gobierno federal y el presidente López Obrador y no enfrentamiento, busca, insistió apoyar a la ciudadanía y no traicionarla dejándola paralizada con imposiciones incorrectas.

“La realidad es que el día de hoy quiero mandar un mensaje muy claro; que lo que el gobierno de Jalisco quiere es tener un esquema de colaboración con el gobierno federal que le sirva al pueblo de México. Queremos ayudarle al presidente a enfrentar la emergencia sanitaria, pero queremos hacerlo a partir de los principios correctos. Quiero explicar por qué lo que está haciendo el subsecretario López- Gatell es un acto político que está lastimando al país. Lo hago a pesar de que creo que si de por sí es muy complicado estar luchando contra el virus, ahora estar luchando contra la crisis económica que se viene como consecuencia de la pandemia, pues es más desgastante hacerlo cuando el gobierno federal enfrenta, desde nuestro punto de vista, otro tipo de intenciones por parte del subsecretario”.