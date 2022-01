José Manuel Piñeyro busca apoyo para cirugía reconstructiva en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Hace un año y medio, José Manuel Piñeyro de 35 años fue víctima de un asalto en Hermosillo, Sonora. Resultó gravemente herido, ya que los presuntos ladrones le dispararon. José Manuel recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

Este joven y su familia emprendieron una campaña para recaudar fondos y cubrir gastos médicos para una cirugía reconstructiva de cráneo.

Cómo fue el asalto que sufrió José Manuel

No le quitaron cartera, celular, dinero en efectivo, tampoco su auto; lo despojaron de indumentaria médica: cajas de cubrebocas.

José Manuel Piñeyro Peréz relata que “estaba así yo en el negocio y me hablaron me preguntaron, oye tienes cubrebocas. Sí, sí tengo dije, era en plena pandemia como el veintitantos de junio. Y ya me dijeron ok lo quiero todo, perfecto, así quedó y a la hora que me citaron para el pago, yo desperté en el hospital, que es lo que recuerdo”.

Recibió dos balazos en la cabeza, por lo que fue sometido a una craneotomía descompresiva, procedimiento que de acuerdo con los médicos le salvó la vida.

Pero su vida no ha vuelto a ser la misma:

“Me quitaron un pedazo de hueso del cráneo, y debido a eso tengo ahorita que recuperarme para poder tener la ayuda cognitiva por que me falla la memoria, tartamudeo mucho al hablar y las ideas y todo, osea puedo hablar fluido pero cosas pequeñas, pero así cuando ya estoy hablando de que muy seguido, y quiero fluir las ideas no me alcanza por que mi cerebro no tiene la presión natural que debe de llevar con el cerebro con el cráneo”

José Manuel quiere recuperar su vida

Ahora, José Manuel sólo busca reincorporarse con mucho entusiasmo a su vida cotidiana. Familiares, amigos y su novia, le han organizado diversas actividades con las que se pudo obtener el recurso para comprar la prótesis que ocupa para proteger su cerebro.

Ahora sólo falta recaudar el dinero para la cirugía, con el que se cubrirán gastos médicos y honorarios. Para ello necesitan 200 mil pesos.

Por medio de la página de internet: https://donadora.org/campanas/jose-pineyro se están recaudando fondos para la cirugía que necesita José Manuel y que se realizará tentativamente a finales del mes de enero.

Con información de Karla Enríquez, Fuerza Informativa Azteca (FIA)