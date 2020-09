Jóvenes arman megafiestas en Aguascalientes pese a pandemia por Covid-19

A través de Twitter circulan videos donde varios jóvenes del estado de Aguascalientes fueron evidenciados por organizar fiestas durante la pandemia por Covid-19.

Aunque las autoridades mexicanas y del mundo han resaltado mantener el distanciamiento social para evitar contagios, los jóvenes que aparecen en las imágenes no acatan medida sanitaria alguna.

En el video se puede ver que los asistentes no utilizan cubrebocas, no hay gel antibacterial y no respetan la distancia de 1.5 o 2 metros entre ellos.

Rápidamente el hecho indignó a los usuarios de redes sociales, pues este tipo de reuniones puede provocar que aumente el número de contagios.

Medios locales indicaron que la fiesta se realizó en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, en Aguascalientes; los vecinos del lugar denunciaron que son constantes las reuniones entre los jóvenes.

Uno de los videos muestra cómo decenas de muchachos se congregaron para bailar en la vía pública.

Los últimos datos reportados por el estado de Aguascalientes señalan que hay 8 mil 109 casos confirmados de la nueva enfermedad, así como 544 muertes. Además, se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico.