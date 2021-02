La violencia familiar es el delito más denunciado en la CdMx: Ernestina Godoy

Ciudad de México. En 2020 27 mil 767 mujeres denunciaron violencia familiar, esto equivale al 14% del total de denuncias presentadas así lo informó la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso capitalino.

La violencia familiar es el delito más denunciado en la Ciudad de México y lamentablemente los avances en la materia no han sido suficientes, reconoció la Procuradora General de Justicia de la CdMx.

Llamó Ernestina Godoy a diputados locales para revisar leyes a fin de realizar reformas que permitan atender de manera inmediata a mujeres violentadas.

La Fiscalía de la Ciudad de México no fabrica culpables y tampoco hace exoneraciones por consigna; asi lo que aseguró la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Detalló que en materia de corrupción, 23 carpetas se han judicializado, mismas que representan mil 588 millones de pesos, involucran a 35 ex funcionarios públicos y al momento hay 12 detenidos. Además la Fiscal advirtió que están investigando y procesando hechos graves de corrupción de ex funcionarios de la administración anterior; que tenían toda una maquinaria de desvío de recursos. Incluso adelantó que podría tratarse de los hechos de corrupción más grandes de que se tenga registro en la Ciudad de México:

“ Hemos reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas públicas y privadas de varios ex secretarios, subsecretarios, directores generales, ex legisladores, ex jefes delegacionales que develan la implantación y operación de una maquinaria para el desvío sistemático de miles de millones de recursos de la hacienda pública de la Ciudad de México. Al más alto nivel y con participación directa de altos funcionarios se instauró un sistema minuciosamente planeado para extraer grandes cantidades de recursos públicos, estos hechos no son coincidencia ni resultado del error humano, se trata de actos planeados con conciencia plena de su ilicitud (…) Estamos frente a los hechos de corrupción más grandes de que se tenga registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes conocidos en el país “ senteció la Fiscal.