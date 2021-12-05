Líder de disidencias de las FARC habría sido asesinado en Venezuela

Un importante comandante perteneciente a un grupo colombiano de exguerrilleros de las FARC que se rearmó tras un acuerdo de paz en 2016 habría muerto en una emboscada en Venezuela, informaron el domingo medios locales.

Hernán Darío Velásquez, conocido como "El Paisa", habría sido asesinado en un ataque de mercenarios que buscaban sacar provecho de las recompensas disponibles por su captura, precisaron medios locales colombianos, incluido el periódico El Tiempo.

Velásquez integraba las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "El paisa" junto a otros comandantes reconocidos anunciaron en 2019 su rearme y la formación de una nueva facción denominada Segunda Marquetalia.

Citando fuentes oficiales de alto nivel, el diario El Tiempo dijo que el Ejército colombiano no estuvo involucrado de ninguna manera en la operación, que habría tenido lugar en el estado de Apure.

Ni el Ministerio de Defensa de Colombia ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz del presidente colombiano Iván Duque dijo que buscaban información sobre la supuesta muerte de Velásquez, mientras que el comandante de las Fuerzas Armadas y el jefe de la policía nacional manifestaron que tampoco tenían información al respecto.

"El Paisa", fue comandante de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de las extintas FARC y está acusado de asesinatos, masacres, secuestros y ataques a las Fuerzas Armadas en medio de la confrontación.

"El Paisa": medios colombianos informan de la muerte de Hernán Darío Velásquez, uno de los principales líderes de la disidencia de las FARC https://t.co/D0k2ZkBVwR pic.twitter.com/UVu6bpwNjD — Enrique (@KikeRamirezCo) December 5, 2021

Miembros de las FARC en Venezuela

El gobierno de Duque acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de albergar y proteger a los disidentes de las FARC, lo que ha sido negado repetidamente por Caracas.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, culpó a una disputa por el control del tráfico de drogas entre el ejército venezolano y los grupos armados ilegales por los desplazamientos masivos de venezolanos a Colombia a comienzos de este año.

Una circular roja de la Interpol, que funciona como una orden internacional de arresto que obliga a los países miembros, incluido Venezuela, a detener y extraditar a presuntos delincuentes, se volvió a emitir contra Velásquez a inicios del año.

El comandante de Segunda Marquetalia, Iván Márquez, dijo a medios locales la semana pasada que el gobierno de Colombia debe sostener conversaciones con todos los grupos armados para buscar "una paz completa" para el país andino.

Las disidencias de las FARC cuentan con unos 2,400 combatientes en sus filas, según el gobierno, y se enfrentan entre ellos, así como contra bandas criminales por el acceso a la minería ilegal y la producción de cocaína.

Estados Unidos revocó la semana pasada la designación de organización terrorista extranjera a las FARC, pero las disidencias fueron incluidas.