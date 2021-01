López Obrador conversará esta tarde con Biden

Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, respectivamente, conversarán esta tarde de manera telefónica para avanzar en temas de la agenda bilateral, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Les comparto que los Presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 22, 2021

Apenas ayer, el presidente López Obrador descartó una nueva llamada con su homólogo de Estados Unidos, con quien conversó a finales de 2020, cuando era presidente electo por considerar que no hay temas urgentes que tratar.

“Coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien. Ahora si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, pero no es urgente. No, no, no hace falta (hablar por teléfono con Biden), le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa.

Sin embargo, López Obrador aseguró que entre ambos existe una relación de respeto: “todo está muy claro. Va a haber respeto mutuo, respeto a la soberanía”, destacó.

El 19 de diciembre, durante una gira de trabajo por Yucatán, el López Obrador conversó por primera vez con Biden, a unos días de haberlo reconocido como triunfador en las elecciones de Estados Unidos.

Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/SFAZR9H0NP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2020

Las elecciones en Estados Unidos se realizaron el 3 de noviembre y muchos jefes de estado lo reconocieron y felicitaron de inmediato, pero López Obrador esperó a que el Colegio Electoral reconociera la victoria del demócrata sobre Donald Trump para felicitarlo y reconocerlo.

El 15 de noviembre, durante su conferencia de prensa mañanera, leyó una carta enviada a Biden: “Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América”, dijo.