López Obrador decretará tres días de luto nacional por los muertos de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá un decreto para declarar tres días de luto nacional por la muerte de 89 mil 171 personas por Covid-19 y que además instalarán una ofrenda en Palacio Nacional en su honor.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo adelantó que la bandera se va a izar a media asta el sábado, domingo y lunes en el marco del Día de Muertos y en honor a los fallecidos en la pandemia de Covid-19, que ha dejado mucho sufrimiento.

“Es mucho el dolor que nos está dejando esta pandemia, porque son muchos los fallecidos, conocidos amigos. Ahora fallece el senador Joel, de Tlaxcala, una gente entrañable, un hombre íntegro con convicciones. Me ayudó a fundar Morena en Tlaxcala. Hace 10 días César Nuñez, también fundador de Morena en Guerrero. Entonces muchos, muchos, muchos han perdido la vida, no es decir casi 90 mil, no es un número, son personas y hay mucha tristeza en familiares y amigos, dijo el mandatario.

Hay mucha tristeza en familiares y amigos, entonces voy a proponer un decreto para que dediques tres días de luto nacional con motivo también de Día de Muertos

Te puede interesar:



López Obrador descarta reunirse con Alianza Federal; desestima ruptura del pacto federal

Para el primero y el dos una ofrenda, va a ser presencial, guardada a distancia, es un homenaje, se va a izar a media asta la bandera, sábado domingo y lunes. No voy a salir, solo a Morelos y me voy a guardar, dijo el presidente López Obrador.

Vamos a hacer una ofrenda presencial dedicada a los fallecidos por coronavirus

Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que la ofrenda podrá ser visitada por los familiares de los mexicanos que perdieron la vida a causa de Covid-19, siempre y cuando lleven a cabo un protocolo sanitario que sugiera las autoridades correspondientes.

Va a ser presencial, con sana distancia (…) No va a ser para todos, vamos a buscar alguna representación, sobre todo familiares de los que perdieron la vida por Covid-19

También te puede interesar:

Gobierno federal envía más de 50 médicos e insumos a Chihuahua ante aumento de contagios