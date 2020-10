López Obrador descarta reunirse con Alianza Federal; desestima ruptura del pacto federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con los gobernadores que integran la Alianza Federalista, descartó que se pueda romper el pacto federal y reiteró que detrás de las protestas por la desaparición de fideicomisos hay intereses electorales.

“No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, estamos en temporada de elecciones y se están agrupando en contra nuestra, pensando que así van a tener votos”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

“No hay materia, los está atendiendo la Secretaría de Hacienda y hay que cuidar la investidura”.

Y es que ayer, en un hecho sin precedentes, gobernadores, empresarios y grupos de la sociedad civil de 10 estados se manifestaron simultáneamente para reclamar de la federación mayor presupuesto para necesidades estatales.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que los 10 gobernadores que integran la Alianza Federal están en su derecho de manifestarse.

“Nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial.

El mandatario insistió que se trata de manifestaciones que están relacionadas con el proceso electoral del próximo año.

“Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular”.

Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que buscar la investidura (...) es una actitud propia de la temporada electoral

