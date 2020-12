López Obrador llama a la población a no salir en 10 días a menos de que sea necesario

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que en los próximos 10 días no salgan de sus hogares, a menos de que no tengan opción, y continuar con las medidas sanitarias de prevención para disminuir los contagios de Covid-19.

El presidente López Obrador dijo que del 14 al 24 se llenan las calles, porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando la gente realiza las compras ya el 25 de diciembre baja el tráfico, hasta Reyes.

“Son estos 10 días, ayuden, todos. Vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, saturación de hospitales. De todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme, mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, si podemos hacerlo sin necesidad que nos digan: ‘firmes, no se mueva, no salga, no esto, no lo otro’”, dijo el jefe del Ejecutivo al destacar que los fieles de la Virgen de Guadalupe se abstuvieron de acudir a la Basílica.

El mandatario reiteró que los mexicanos ya saben cuáles son las medidas de sana distancia que se deben guardar estos días: “lavarnos las manos, el aseo personal, solo salir si es indispensable, si es realmente necesario”.

“Las reuniones familiares hacerlas en casa, solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos porque la costumbre es los abuelos, hijos, nietos”, dijo el mandatario.

El presidente López Obrador aseguró que pronto se va a superar la pandemia de Covid-19 con la llegada de la vacuna en los próximos días.

“Ya vamos a salir, además ya viene la vacuna estamos haciendo un esfuerzo, una gestión para que lo más pronto posible se tenga la vacuna. Estamos dedicados a eso, a que se empiece a vacunar desde este mes, hay mucha demanda de la vacuna en el mundo”, dijo el mandatario al indicar que lo que buscan ahora es que las farmacéuticas cumplan con sus compromisos.

“Nosotros con tiempo reservamos, hicimos convenios, lo que queremos ahora es que nos cumplan, hay farmaceúticas que tienen mucha demanda, se hicieron convenios y ahora lo que queremos es que se hagan válidos y que se cumpla en tiempo y forma y presupuesto”, dijo.