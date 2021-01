López Obrador planteará en G-20 censura de redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la próxima reunión del G-20 planteará el tema de la censura en redes sociales, después de que Twitter y Facebook suspendieron las cuentas del mandatario Donald Trump tras la irrupción en el Capitolio de hace una semana.

En su conferencia de prensa y después de ser cuestionado sobre la aprobación del segundo juicio político contra el presidente Trump, el jefe del Ejecutivo dijo que en ninguna nación puede haber un organismo particular que limite los derechos de los ciudadanos a manifestar ideas.

TE RECOMENDAMOS:

En Guanajuato hay una “profunda descomposición social”: López Obrador

“No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas, no puede haber un organismo particular en ninguna nación, en ningún estado nacional, que se convierta en un órgano de censura”, respondió el presidente López Obrador.

“La libertad debe garantizarse, si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos en el G-20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario federal dijo que las redes sociales no deben usarse para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo para suspender la libertad de expresión, “no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”.

TE PODRÍA INTERESAR:

López Obrador destaca que ayer se aplicaron casi 100 mil vacunas contra Covid-19

Reiteró que su gobierno revisará las políticas de privacidad de las redes sociales, porque no es posible que utilicen la información personas con propósitos mercantiles o con otros propósitos.

“Cómo es que se permite que la información particular se utilice con propósitos mercantiles o con otros propósitos, que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo, no se le informe a la gente, que si tienes un teléfono hay un ente, una empresa, que está escuchando todo, que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad, porque no solo es de saber sobre lo que hace una persona en lo público si no también en lo privado.

La mayoría de la gente no lo sabe, tiene su teléfono y habla y no sabe que al mismo tiempo es un micrófono y que tienen codificado a cada cliente y mediante las palabras que se usan llegan a interpretar deseos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo. Decía yo que si se está hablando de que ya mis zapatos están un poco gastados, ya aparece en el teléfono una oferta de zapatos, cómo se enteraron y otras cosas y luego a ver… no me gusta que estés oponiendote o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude y entonces todos los que usan la palabra fraude, censurados, qué es eso”, concluyó el presidente López Obrador.

“La instrucción que tenemos del señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta en conjunto”, dijo por su parte Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. “Hay un desacuerdo mundial sobre el tema”.

El funcionario aseguró haber contactado a aquellos líderes o países que piensan “igual”, como la canciller alemana Angela Merkel, quien advirtió que los legisladores, no las empresas, deberían decidir sobre posibles restricciones a la libertad de expresión, y a las naciones del G-20.

Además, agregó Ebrard, ha iniciado acercamientos con varias naciones en África, América Latina y el Sudeste Asiático.

“No se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no”, agregó sobre la postura mexicana respecto al asunto. “Eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuales son la libertades de los ciudadanos”.