López Rabadán califica como error reunión de panistas con líder de Vox

Ciudad de México. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán señaló que es de sabios reconocer errores, corregirlos y no ocultarlos para evitar repetirlos como ha ocurrido con acciones del Gobierno federal o en Morena dónde, dijo, nadie reconoce equivocaciones.

Te recomendamos: Primera sesión semipresencial de la 65 legislatura será este martes

López Rabadán consideró que fue un error que los senadores de su partido se hayan reunido con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, aunque insistió en que es propio de seres humanos errar pero reconocerlo y corregir, algo que no sucede en otras fuerzas políticas. Además indicó que el coordinador de la bancada panista, Julen Rementería cuenta con todo el respaldo de ese Grupo Parlamentario tras haber autorizado el encuentro con el político español.

“Me parece que todos somos humanos, todos hemos cometido algún tipo de error, sin duda la reunión de la semana pasada es claramente un error, pero yo no veo ninguna. De mi parte tiene el Coordinador todo mi respaldo, hemos avanzado en este inicio de Legislatura y estamos convencidos de que este Grupo Parlamentario tiene que estar absolutamente fuerte”.

Descalificación a su Grupo Parlamentario

La vicecoordinadora panista se refirió también a la descalificación de la que fue objeto su Grupo Parlamentario por parte del Presidente de la República debido a esa reunión del jueves pasado. Dijo que no se vale manipular desde el púlpito presidencial en dónde deben estar más ocupados en trabajar en contra de la delincuencia, el combate la pandemia, o la fuerte carestía que se registra en el país.

“Claramente, quiere llevar agua a su molino. Mejor pónganse a resolver los problemas de este país, que hay muchísimos. Es evidente que no dan respuesta a nada, ni a la inseguridad, ni a la falta de empleo, ni a la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. En lugar de dedicarse a lastimar a la oposición, lo que deberían de hacer es ocuparse de dar respuesta a los millones de mexicanos”.

Luego de reconocer el error, Kenia López Rabadán indicó que trabajará desde su posición en la Cámara Alta o desde cualquier trinchera para evitar que se consolide en las esferas del poder un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda en perjuicio del país.

“Yo les diría, desde mi persona, en donde esté, como servidora pública, en la iniciativa privada, en la sociedad civil, en donde esté lucharé todos los días de mi vida para que en este país no haya un gobierno ni de extrema derecha, ni extrema izquierda, porque los extremos no benefician al pueblo de México, ni a ninguno en el planeta”.

Descalifica agresiones en contra de migrantes

También se refirió a las agresiones han sufrido los migrantes que cruzan nuestro país por parte de agentes de migración o de la Guardia Nacional. Dijo que no se puede recriminar a los legisladores del PAN cuando hay agresiones directas contra miles de migrantes que son detenidos en la frontera sur de México.

“Recordarán cuando inició su administración, decían ya no van a pasar por debajo del puente, vamos a abrirles las puertas de este país. Hoy no solamente se las cierran, hoy los tienen en una pseudo cárcel en un municipio, en varios municipios, en estados del sur de nuestro país, sin una política clara de salud, sin una política clara migratoria, sin el respeto de los derechos humanos a los de los migrantes”.

Insistió Kenia López Rabadán en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ponga a trabajar para acabar con los atropellos a los derechos humanos de los migrantes y de los mexicanos víctimas de acciones agresivas de las diversas autoridades.

“Hoy estamos hablando de más de medio millón de mexicanos que han perdido la vida por el Covid, y la CNDH no dice nada; hoy estamos hablando de 100 mil asesinatos en este gobierno y la CNDH no dice nada; hoy estamos hablando de una violación constante a los migrantes en este país y la CNDH no dice nada”.