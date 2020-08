Mario Delgado sale en defensa de la 4T

Ciudad de México. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado manifestó su respaldo al movimiento de la llamada Cuarta Transformación y al gobierno federal luego de los señalamientos que hizo el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur. El titular de la Semarnat lanzó fuertes críticas contra la 4T y la acción del gobierno federal. Señaló que carecen de un objetivo claro y están llenos de contradicciones. Mario Delgado dijo que respeta las declaraciones de funcionario federal pero de ninguna manera coincide con esa postura.

“Bueno, yo respeto la opinión el secretario, aunque no coincido en nada con él. El proyecto de la Cuarta Transformación tiene pilares muy claros. El Presidente lo decía en campaña, si quieren que les diga el resumen del objetivo de la Cuarta Transformación del país, decía “se los puedo decir, parado incluso en un pie, erradicar la corrupción”. Y en eso se trabaja todos los días, en eso se es implacable, tenemos una agenda legislativa también que va dedicada a eso y otras cosas, por ejemplo la ampliación de los derechos sociales que hemos hecho en el artículo 4 constitucional, la pacificación del país, a través de generar oportunidades para los jóvenes, de tener la Guardia Nacional, la Reforma Educativa que hemos impulsado. Yo veo lineamientos muy claros y pues yo no veo esta falta de proyecto que aprecia el secretario. Lo respeto, pero no coincido con él”.

Indicó que las contradicciones están en los gobiernos del pasado.

“Contradicciones hubo en este país cuando se simulaba la democracia, cuando había fraudes electorales, cuando teníamos un régimen corrupto, que se dedicaba a saquear a nuestro país. Lo que tenemos ahora es una transformación profunda y en ese sentido pueden surgir muchos desacuerdos, pero son muchas veces desacuerdos que protegen intereses. Más que contradicciones, aquellos que se ven afectados, la derecha conservadora, es la que pretende generar la polarización. Pero la ruta de la transformación es muy clara y la lidera el Presidente de la República”.