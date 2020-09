Mauricio Kuri asegura que la corrupción lejos de frenarse va en aumento

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri denunció que los actos de corrupción no se han logrado contener como lo prometió el actual gobierno federal. En conferencia de prensa el legislador dijo que con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este problema incluso ha aumentado de manera notable.

“El Inegi reporta que la incidencia de actos de corrupción se incrementó entre 2017 y 2019. De 25 mil a 30 mil actos de corrupción. Pasó del lugar 99 al 104 en el índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia que mide entre otros aspectos la ausencia de corrupción. Las adjudicaciones directas se han incrementado hasta llegar casi al 80 por ciento. Los casos de corrupción continúan: compra de ventiladores y material médico con sobreprecio, robo de bienes en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, triangulación de recursos en la CONADE, el encubrimiento al enriquecimiento de Manuel Bartlett, los negocios en el sector salud del súper delegado Carlos Lomelí”.

El panista indicó que la rifa del avión presidencial ha sido una burla y también reprochó el que los combustibles no hayan bajado de precio como se prometió en campaña.

“Tampoco es cierto que bajara el precio de la electricidad y las gasolinas. Pareciera que no notan la angustia que viven millones de familias durante esta crisis por la falta de apoyos del gobierno de Morena. En seguridad la violencia sigue, los feminicidios van en aumento, el huachicoleo no ha parado. Y de la rifa del avión, tan sólo asumirlo como un logro, representa una verdadera burla. No se rifó un avión, ni se vendió, ni se sabe dónde está el dinero que según iban a ocupar para retribuirlo al pueblo”.

Y de la libertad de expresión, señaló Kuri que es un reto que está lejos de cumplirse a cabalidad.

“En cuanto al respeto a la libertad de expresión, suena hasta descarado que puedan siquiera mencionarlo como un logro. Cada día vemos como se atacan desde el gobierno a quienes se atreven a criticarlos. Todos los días observamos cómo se polariza el país y descalifican a aquellos que piensan distinto”.