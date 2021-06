Monreal califica destape a su favor para la Presidencia como acto de buena fe  

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal calificó su destape a la Presidencia de la República efectuado por su compañero de partido, Armando Guadiana en un evento de campaña en Coahuila, como un acto de buena fe. Monreal se dijo sorprendido por ese anuncio.

“Y yo le dije; pero yo no soy muy aficionado a los toros. Pensé que era eso, una fiesta, alguna canción, alguna llamada, entonces estábamos ahí y sacó una lona de uno por uno, de un gallo, que dice “mi gallo es para el 24”. Digo, ustedes conocen a Armando Guadiana muy bien; es un hombre así, es un hombre así, impredecible, es un hombre de carácter, es un hombre con sus propias ideas, con sus propias definiciones y obviamente mi expresión fue “Armando: estamos a destiempo. Espérate Armando, no es el momento”; o sea, ni siquiera toqué; si hubiera sido otro lo agarro y aquí estoy. No; es, creo, un gesto de buena fe, en una oportunidad no afortunada”

Monreal se desliga de cualquier destape

El legislador dijo que descarta y se desliga por ahora de cualquier destape pues indicó que no es momento para ese tipo de acciones.

“Ahorita sí, claro que lo descarto abiertamente, no estoy metido en eso. Creo que estamos a destiempo, muy a destiempo. No, pero lo dejo en un gesto de buena fe, en una etapa inoportuna, con eso; un gesto de buena fe de un buen amigo, porque yo lo estimo a Guadiana y le deseo suerte en Saltillo, que tiene una contienda difícil, pero le deseo suerte”.