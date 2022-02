Pide Monreal unidad y conciliación a Morena en lugar de confrontación

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pidió que haya unidad al interior de su partido. En entrevista con medios de comunicación en Mérida, Yucatán, dijo que no es partidario de la división sino del diálogo y la conciliación.

“Siento que ahora necesitamos la unidad de Morena, en todas partes; no me gusta la división, me gusta la conciliación y el diálogo. No me gusta la confrontación. Creo que el diálogo es la mejor fórmula para lograr estabilidad en las naciones”.

Ricardo Monreal aseguró que sin los partidos de oposición no se podrá avanzar en el país. Recordó que se necesita de los legisladores opositores para aprobar las reformas constitucionales. También aclaró que mantiene una buena relación con el PRI, PAN, PRD y MC para la construcción de acuerdos, y eso destaco, de ninguna manera lo hace traidor a Morena.

“Sin ellos no podemos avanzar. Necesitamos a los legisladores de esos partidos para aprobar reformas constitucionales y mi relación con ellos es buena en la construcción de acuerdos y consensos. Podemos platicar, dialogar y eso no nos hace ni traidores ni ofende a nadie, sino nos hace constructores de un proceso de transformación que el país necesita”.

Al hablar de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2020, señaló que aunque se trata de información preliminar, confía en la institución y en el auditor David Colmenares. Destacó que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos y sujetarse a la transparencia pues es parte del proceso democrático.

“Yo tengo respeto por el auditor, creo que tiene un equipo profesional y todos tenemos que rendir cuentas, todos los que somos funcionarios y servidores públicos, y que manejamos recursos públicos, tenemos que rendir cuentas. Este es el proceso democrático que vive el país y le tengo respeto a David Colmenares y a todo su equipo”.

Monreal se pronunció a favor de la libertad de prensa

Monreal también fue cuestionado en relación a la situación de la prensa y la libertad de expresión. Señaló que se debe garantizar en todo momento el ejercicio libre de medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión. También se pronunció por el respeto del trabajo de todos los periodistas del país.

“Pienso y creo, que el Estado nacional debe garantizar el ejercicio libre de los medios de comunicación. No me gusta la confrontación. Creo que el diálogo es la mejor fórmula para lograr estabilidad en las naciones, y soy simpatizante y defensor del derecho de expresión, del derecho de manifestación, del derecho de opinión. El que escriban, pronuncien, declaren los reporteros, los columnistas, los editorialistas o simplemente cualquiera que esté frente a un micrófono, frente a una pluma, debe de respetársele y debe de generarse en el país, condiciones para que el ejercicio del periodismo sea protegido, sea libre y sea profesional”.