Posible rompimiento en Morena de no resolverse caso Del Río Virgen: Ramírez

Ciudad de México. El encarcela miento en Veracruz del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel Del Río Virgen sigue escalando en el entornó político nacional. En la segunda reunión de la Comisión Especial que se conformó en la Cámara Alta para analizar el tema, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, legislador cercano a Ricardo Monreal y quien es integrante de la Comisión, aseguró que de no darse una solución política pronta y favorable para que sea liberado Del Río Virgen, podría repercutir en un rompimiento en el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado al iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones.

A partir de la detención de Del Río Virgen se reflejó una división en la bancada de los de Morena que se mantiene hasta el momento. Eduardo Ramírez pidió que intervengan los buenos oficios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López para llegar a una solución positiva al conflicto.

“Yo creo que el secretario de Gobernación ha tenido una buena disposición, esperamos que en sus buenos oficios que lo caracterizan, pueda encontrar una solución política y no alcanzar una situación tensa que a partir del primero de febrero, ojo esta fecha es importante, pueda abrirse o iniciarse una discusión en la instalación o en el arranque del periodo ordinario del Senado”.

Eduardo Ramírez, dejó claro que es necesario apostarle a la política y no a seguir tensando la relación entre poderes.

“Advierto; puede dividirnos en la mayoría legislativa, puede dividirnos en Morena, habrá quien esté a favor y habrá quien esté en contra, es muy respetable el posicionamiento de cada uno, pero creo yo que hay que apostarle a la política. Si tensamos demasiado la relación entre los poderes o tensamos demás al interior de la mayoría legislativa, podríamos tener una crisis de carácter político, y yo advierto que cada quien tendrá que definirse en el cuadrilátero que le corresponde”.

El legislador también reveló detalles de una conversación telefónica que sostuvo con José Manuel Del Río. Dijo que el secretario técnico de la Jucopo le confesó sentirse secuestrado y recibir malos tratos en el penal de Pacho Viejo, Veracruz.

“Me tienen secuestrado en este espacio”. He compartido, digamos, la celda, con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir. Soy plenamente inocente, Eduardo -me dijo-; no tengo nada de qué arrepentirme; se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, hijos. Al principio pensé que era un secuestro. Después me di cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma; solamente les pido que no me dejen solo”.

En su momento el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado insistió en la inocencia de José Manuel Del Río.

“Señalamos que el caso del licenciado José Manuel Del Río es totalmente arbitrario no hay una sola prueba de vinculación, una sola”.

Dante Delgado ya no insistió en un juicio político o desaparición de poderes en Veracruz, pero informó que tienen documentados numerosos casos de violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos de diversos detenidos en esa entidad. Se reveló que los abogados de José Manuel Del Río presentaran un amparo indirecto ante un juez federal para tratar de lograr la liberación del funcionario detenido.