Durante las últimas horas, la muerte del delantero Santiago ‘Morro’ García ha conmocionado al futbol argentino y al deporte en general.

Las circunstancias de cómo se dieron los hechos y los primeros datos arrojados por autoridades han encendido las alarmas en el futbol profesional, tanto varonil como femenil.

Santiago García, nacido en Uruguay y convertido en leyenda del Club Godoy Cruz de la primera división argentina, fue encontrado sin vida al interior de su departamento en la ciudad de Mendoza. El delantero fue hallado con un disparo en la cabeza y junto a él, un arma de fuego calibre 22. Reportes señalan que el futbolista no se comunicaba con nadie desde 48 horas antes.

La fiscal Claudia Ríos confirmó la información.

“Efectivamente es Santiago García. Estaba sobre la cama con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y junto a él un arma calibre 22", declaró la funcionaria.

“Es lo único que puedo decir hasta que estén los resultados de científica conforme a las medidas que se están llevando a cabo en el departamento”, aclaró.

La fiscal añadió que los detalles precisos sobre la hora del fallecimiento del delantero se darán a conocer conforme avancen las investigaciones de la policía científica.

Decenas de aficionados del Godoy Cruz acudieron a las inmediaciones del domicilio para despedir al ídolo, mientras autoridades retiraban el cuerpo del lugar.

SEÑALES DE ALARMA

La muerte del futbolista uruguayo, de 30 años de edad, enciende las alarmas en torno a los futbolistas profesionales, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo.

En videos publicados por aficionados, resalta uno de una entrevista que el ‘Morro’ dio para la televisión argentina, en el que habla que hubo un momento de su vida en que “ya no quería jugar a nada”.

“Hubo un punto tal en que pensé en dejar de jugar al futbol, hasta que un día abro la puerta y mi hermano vio la manera en que estaba viviendo: no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido y no quería jugar al futbol, no quería jugar más”, declaró el futbolista.

Lo que resuenan ahora estas palabras del Morro García. El 38% de los futbolistas, según @FIFPro, sufre depresión o problemas psicológicos (cuatro de cada diez). En la sociedad, el porcentaje varía entre el 13 y el 17%. La depresión suele ser un tema tabú. Y en el fútbol, aún más. pic.twitter.com/2te5Pa1tXx — Roberto Parrottino (@rparrottino) February 6, 2021

Te puede interesar: VIDEO: Derrumbe en la India deja 9 muertos y 150 desaparecidos

De acuerdo con datos de FIFPRO (Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales), un estudio realizado en 2013 indica que el 38% de los jugadores activos padece ansiedad y depresión.

Santigago ‘Morro’ García se convirtió en una leyenda del Godoy Cruz, pues con 51 goles en liga argentina, copa y Copa Libertadores, era el máximo goleador histórico de la institución.

En el presente torneo, García había tenido pocos minutos de juego, lo que pudo ser factor para su depresión, aunque se sabía que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

A manera de homenaje, el club informó que el número 18 que usaba el ‘Morro’ será retirado para que nadie más pueda usarlo.

Nunca nada será suficiente para agradecerte por todo lo que hiciste por Godoy Cruz.



La 18 es tuya, es eterna como vos.



¡GRACIAS POR TODO MORRO! pic.twitter.com/ZEyd3jgfrA — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

Te puede interesar: Identifican a nueve de las personas calcinadas en la Masacre de Camargo, Tamaulipas