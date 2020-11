Por pandemia perdió tres citas médicas, luego por Zoom se entera que tiene cáncer

Una joven de 23 años, originaria del Reino Unido, no pudo asistir al médico durante al menos seis meses debido a las restricciones por Covid-19, así que apenas en agosto pudo acudir a su chequeo y ahí se enteró que tenía cáncer y que le quedaban seis meses de vida.

Te puede interesar:

Estudio sugiere que Covid-19 ya estaba presente en 4 continentes antes de Wuhan

Sin embargo, la noticia la recibió por una videollamada en Zoom de su doctora y en presencia de su hija de siete años.

La joven de 23 años, identificada como Kimberly Eccles, fue diagnosticada de rhabdomyosarcoma, una enfermedad que sólo raramente afecta a los adultos.

“Mi corazón está roto: tengo solo 23 años y una hermosa hija que me necesita. Pero me dieron un reducido porcentaje de posibilidades de sobrevivir y me dijeron que me quedaban unos seis meses de vida”, reveló al diario The Sun.

Todo comenzó en junio del año pasado, cuando sintió una úlcera en la boca, que luego fue diagnosticada como una glándula salival bloqueada.

Sin embargo, en febrero se había convertido en un tumor del tamaño de una pelota de tenis, y los médicos decidieron someterla a una biopsia y una resonancia magnética.

Aunque sin contemplarlo, al inicio de la pandemia, sus citas médicas fueron suspendidas tres veces y fue hasta agosto que descubrió su diagnóstico.

“No puedo evitar pensar en lo diferente que pudo haber sido todo si no hubiera aparecido la pandemia y me hubieran diagnosticado el cáncer antes”, confesó.

Te puede interesar:

Pandemia de Covid-19 provoca aumento de narcomenudeo en el país

La joven de 23 años busca que le extirpen un tumor, luego de que se sometió a quimioterapia sin obtener éxito, espera que le quiten la mejilla izquierda y parte de la mandíbula, así que prevé la reconstrucción usando huesos y tejidos de la espalda.