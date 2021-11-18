La Navidad llega a Londres, iluminan Parque de Windsor

Este año, se iluminará una sección del Gran Parque de Windsor y los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar de una variedad de coloridas instalaciones de luz y sonido, que sirven como antesala de la Navidad.

Apertura al público a partir de este jueves "Windsor Great Park Illuminated" promete ofrecer "luces deslumbrantes" y "proyecciones impresionantes".

Richard Guest-Gornall / Vicepresidente de arte y entretenimiento de IMG:

Es el primer recorrido de luces que se lleva a cabo en The Crown Estate en Windsor Great Park y estamos muy emocionados de ofrecérselos este año.

Ubicado alrededor del Obelisk Pond del parque, el evento ha sido creado y producido por la empresa de eventos y talentos, International Management Group.

''El sendero tiene alrededor de dos kilómetros de largo, 2.2 kilómetros de largo, probablemente te lleve alrededor de una hora, una hora y media, quizás un poco más si te quedas y disfrutas de la maravillosa comida que se ofrece y hay malvaviscos tostados y bombones calientes en abundancia. En cuanto a las luces, verás algunas instalaciones de iluminación increíbles, incluida una "catedral de luces", un "campo de luz" de 1400 metros cuadrados con su propia composición de sonido y muchas otras instalaciones. No quiero decirles todo ahora mismo. Vengan, tienen que venir a verlo por ustedes mismos'', explicó Guest-Gornall.

Follow dancing stars through the woodland and discover sensory delights at every turn. The perfect outing for family and friends this winter, we cannot wait to bring the magic to Windsor Great Park! #WindsorIlluminated pic.twitter.com/yOlYgCLDzU — Windsor Great Park Illuminated (@WGPilluminated) September 21, 2021

Alistan Navidad en el Parque de Windsor en Londres

Entre las otras cosas que se pueden hacer se encuentran varias instalaciones de luces festivas que son excelentes lugares para fotografías, así como una película de holograma proyectada entre dos árboles.

Sharon Alloway, de Windsor, quien fue una de las invitadas al evento de vista previa, dijo que le encantaba el holograma y dijo que pensaba que toda la experiencia fue "excelente" y "fantástica".

La Navidad llega a Londres, iluminan Parque de Windsor.|ANDREW COULDRIDGE/REUTERS

Mientras tanto, Toby Crouch, de 21 años, que estaba allí con su madre, su hermana y su novia Danielle, dijo que era "algo agradable que hacer con la familia".

''Fue bastante relajante también. Sin presión, puede tomarse su tiempo. Es lindo'', dijo.

El Gran Parque de Windsor es propiedad de The Crown Estate, que administra las propiedades de la monarquía británica en nombre del gobierno del Reino Unido.

Cuando se les preguntó si esperaban la visita de la Reina o de alguno de los miembros de la familia real, Guest-Gornall dijo: "No sé si la familia real o algún miembro de la familia real vendrá por el sendero de la luz, pero esperamos que sean más que bienvenidos''.

Windsor Great Park Illuminated estará disponible hasta el 9 de enero de 2022.