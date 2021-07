Niega Osorio Chong uso de Pegasus para espionaje en sexenio pasado

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, negó haber realizado acciones de espionaje durante el sexenio pasado cuando fue secretario de Gobernación. El legislador también rechazó el haber adquirido el programa Pegasus para espiar a políticos o personajes diversos. Osorio Chong aclaró que sólo se realizaban intervenciones telefónicas de manera legal.

“Vuelvo a dar la misma respuesta: no tengo -y lo dije en su momento- ningún conocimiento de haber adquirido este sistema. En el CISEN tenían otros sistemas con el que se trabajaba. Tuve varias reuniones allá. Pero que se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en la Secretaría fueron en ese sentido, y no me dieron ningún conocimiento, no tenía ningún conocimiento de compra de algún otro diferente”.

No reconoce ningún tipo de espionaje ilegal.

En entrevista en la sede del Senado en Xicotencatl, Osorio Chong insistió en que simplemente no puede reconocer ningún tipo de espionaje ilegal pues todo se hacía con la autorización de algún juez.

“No, no. No hay sistema, no te reconozco ningún sistema de espionaje. Te reitero, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer ese seguimiento respectivo, y lo hacía el CISEN o lo hacían las áreas correspondientes. Entonces no hay lugar al comentario de espionaje. De mi parte, no tengo conocimiento al respecto de nada”.