No hubo excesos en festejo al presidente López Obrador: Morena

Ciudad de México. Ante las críticas por el festejo de Morena y del PT en el recinto de San Lázaro con motivo del cumpleaños del presidente López Obrador, el morenista Ignacio Mier rechazo que haya habido excesos.

Afirmó que las mañanitas, los globos y el pastel fueron acciones normales que no ponen en riesgo la división de poderes como dicen el priista Rubén Moreira.

“Él quisiera que festejaran aquí a los que fueron presidentes del PRI, pero pues no son expresiones normales. Se han subido a hacer todo tipo de expresiones, todo tipo. Debe haber, en un país democrático, tiene que haber respeto. Mientras no se violenten los derechos de nadie, mientras haya una conducción correcta, respetuosa, yo creo que no es tema”, enfatizó el coordinador de Morena en San Lázaro.

Sobre la petición del PRI, PAN y PRD de pedir la remoción del director del Canal del Congreso por dejar la transmisión de las mañanitas al término de la sesión, dijo que la oposición está en su derecho y aclaro que esa será un asunto que debe resolver la Comisión Bicameral, para determinar si hubo o no alguna irregularidad.