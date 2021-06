No seré chivo expiatorio por derrota de Morena en la CDMX: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal rechazó de manera contundente haber influido para que el morenismo perdiera la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México como se especula en los pasillos de esa agrupación política.

También negó categóricamente ser responsable de la debacle electoral de ese movimiento en la capital del país. En conferencia de prensa dijo que no será el chivo expiatorio por el resultado adverso de Morena en la pasada elección.

“No traicioné al Movimiento, textualmente; no soy responsable de nada, no puedo torcerles el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados, politizados. y sería muy poderoso para yo influir en los ciudadanos de la Cuauhtémoc, que todos son verdaderamente conscientes, politizados y gente con un criterio extraordinario. Me parece hasta una falta de respeto que digan que pudieron haber sido manipulados”.

Morena debe revisar las causas de su derrota: Monreal

Monreal señaló que Morena, dirigida por Mario Delgado, debe realizar una revisión su estrategia política para saber los errores que pudieron haberse cometido y calificó como torpezas algunas de las decisiones que se tomaron en el proceso electoral.

“Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna partidista en la Ciudad de México, ni en el Valle ni en alguna parte. Soy un hombre serio, respetable, responsable de lo que hago. Morena debe revisar su estrategia, debe revisar sus procedimientos de selección de candidatos; debe revisar su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población. Lejos de buscar cómo descalificar y cómo culpar sobre las torpezas en las decisiones, se debe de buscar cómo consolidar la unidad y la cohesión en nuestro país, en todas las regiones”.

También dijo que Morena debe recuperar los espacios perdidos e hizo especial énfasis en que se debe recuperar a la clase media que le ha dado la espalda al movimiento por diversos motivos.

“Ahora lo que debemos hacer en los espacios perdidos, es reconstruir nuestra relación con los electores que se fueron, con la clase media, con los empresarios, hay que reconstruir nuestra relación con los sectores sociales, con los grupos económicos, con los grupos de científicos, con los grupos de la sociedad civil, con organismos no gubernamentales”.