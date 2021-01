No seré un dirigente eterno, no quiero que queden pendientes: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será un dirigente eterno, por lo que urgió a los integrantes de su gabinete a no dejar nada pendiente en sus encargos.

“Yo voy a terminar a finales de septiembre (del 2024), y ya me retiro, me jubilo: misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato; en decir, ¿quién me va a sustituir?”, declaró este sábado desde el muninicipio de Atoyac en donde inauguró una sede de la Universidad del Bienestar.

“Por eso me dicen algunos, ‘¿por qué la prisa, por qué es tan intenso?’ Bueno pues porque se nos va a terminar el tiempo, y yo soy maderista. Estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección”, señaló en la tierra donde nació Lucio Cabañas.

Por ello urgió a su gabinete a terminar las obras y programas de su administración para no dejar nada inconcluso.

López Obrador aseguro que hay “gente buena” que dará continuidad a la lucha por la cuarta transformación, por lo que es necesario entregar la estafeta a las nuevas generaciones.

“Hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes, es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación; es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana”, insistió.

El presidente confirmó su promesa de ampliar este año en Guerrero el programa Sembrando Vida, que paga 5 mil pesos a campesinos por sembrar árboles frutales y maderables.

Acompañado por el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, el Presidente señaló que en el programa “Sembrando Vida” hay 20 mil sembradores que cultivan 50 mil hectáreas, pero como había anunciado antes en Petatlán, se ampliará para que pobladores decidan plantar árboles frutales y maderables en vez de mariguana y amapola.

