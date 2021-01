“Siempre hay”, dice López Obrador sobre ampliación de programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de ser necesario, se ampliará de manera ilimitada el presupuesto de los programas sociales, entre ellos Sembrando Vida, y que los recursos se obtendrán de los ahorros que tendrá el gobierno tras la revisión de los contratos asignados para el funcionamiento y operación de 8 reclusorioso cuyo gasto el año pasado significó el doble de lo que el gobierno destinará para comprar la vacuna para la Covid-19.

“Si hace falta ampliar el programa de Sembrando Vida en Guerrero, hay condiciones. Ofrezco que podemos ampliarlos para que estos ejidos a los que hace referencia pueda tener la posibilidad de contar con este programa que se aplique en todas las regiones de Guerrero (…)", dijo.

Evaluación de Sembrando Vida, desde Petatlán, Guerrero. https://t.co/gWdxriKoTf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 16, 2021

“Siempre hay, siempre y cuando no se permita la corrupción. Imagínense nada más con los contratos de los reclusorios que se privatizaron donde hay 12 mil reclusos y se destinaban 16 mil millones de pesos al año para mantenerlos”, dijo durante su visita a Petatlán, como parte de una gira de dos días por Guerrero.

Guerrero es un estado prioritario, dijo, no sólo por ser uno de los más pobres del país sino también porque muchos de sus campesinos se ven obligados a sembrar enervantes.

“Hay también otra circunstancia que es importante tener presente, desgraciadamente hay un giro, ya no se consume tanto o se demanda tanto de la mariguana o de la amapola, ahora están siendo utilizadas más drogas sintéticas que son de lo más nocivo. Fentanilo, se trae de Asia. Nosotros tenemos que tener eso presente que hay muchos que por la necesidad porque no tuvieron opciones, alternativas, se dedicaron al cultivo de la mariguana y de la amapola. Hay que buscar opciones de que el campesino siembre para producir alimentos, para producir vida que no se ve obligado a la siembra de enervantes”, insistió.

A nivel nacional 20 estados participan en el programa Sembrando Vida, destinado al cultivo de árboles frutales y maderables, que tiene 416 mil beneficiaros de los que 30 por ciento son mujeres. La inversión global para 2020 fue de 27 mil 604 millones de pesos incluido el pago a los beneficiaros, las semillas y herramientas, así como la administración del programa.

En su turno, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que en la entidad se siembran 50 mil hectáreas y participan 20 mil sembradores. En total, el programa representa una dispersión de 100 millones de pesos mensuales.

“Nos es muy grato que esté en la Costa Grande de Guerrero. Estoy muy agradecido; como gobernador siempre le he encontrado y he encontrado las mejores respuestas de su gobierno”, dijo.

El Presidente pidió dar continuidad a los proyectos: “En 2024 ¿qué sucedería (toco madera) si terminamos; llega un nuevo gobierno y ya cancela el apoyo y no se aprovechó el tiempo. No sembramos, no cultivamos la tierra, dejamos pasar una oportunidad”.