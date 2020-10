Olga Sánchez Cordero reveló que sufrió ‘misoginia’ en el gabinete federal

Durante el marco del 67o. aniversario del reconocimiento del voto a la mujer en México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló las situaciones de misoginia a las que se ha enfrentado, incluso ahora que está en el gabinete federal.

“Por supuesto que ha habido obstáculos, por supuesto que ha habido exclusión, inclusive dentro de grupos cerrados donde llegué como primera mujer, se hicieron cerrados entre sí para que yo ni siquiera pudiera entrar a ese grupo, bloqueada, totalmente bloqueada”, afirmó Sánchez Cordero al revelar sus experiencias.

Entre la serie de diálogos que organizó el Museo de la Mujer con respecto a este hecho histórico, la funcionaria reconoció que ha vivido varios obstáculos por el motivo de género.

Durante mi participación en el ciclo de conferencias del @museodelamujer resalté que todavía no podemos hablar de un país totalmente democrático, sino hasta que las mujeres tengan una representatividad igual a la que tienen los varones. 1/2 pic.twitter.com/lkpHgYIG6I — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 20, 2020

La secretaria de Gobernación expuso que sufrió de ‘misoginia’ durante las reuniones de gabinete de seguridad, donde la mayoría de los integrantes son hombres.

“Había veces, en estos gabinetes de seguridad exclusivos de varones, en donde en ocasiones, y no por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”.

Aquí es donde resaltó que las mujeres tienen un reto doble como profesionistas: obtener un puesto y demostrar que son mejores.

Sánchez Cordero también resaltó que el gobierno federal está decidido en combatir la violencia contra las mujeres en todas las formas.

