Osorio Chong pide eficaz coordinación con municipios para frenar violencia

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong calificó como positiva la actuación de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia organizada en el país, pero advirtió que de no haber una buena coordinación de la federación con las diversas entidades y los municipios o alcaldías, los resultados en esta tarea serán negativos.

En entrevista en el Senado, el legislador explicó que por experiencia al frente de estas acciones durante el pasado sexenio, sabe que es necesario poner atención en la tarea que llevan a cabo estados y municipios para rectificar y mejorar las estrategias, pues de no ser así, no se podrá contener la fuerte ola de violencia que escala a diario en todo el territorio nacional.

“A lo que me refiero es que lo hace muy bien la Guardia, pero que requiere el apoyo de los gobiernos locales y de los gobiernos municipales. Si no existe coordinación, entonces no vamos a poder contener y controlar esta ola de violencia que se viene dando”. Creo que es fundamental, fundamental, el que se dé una mayor coordinación”.

Delincuencia se comporta como se les permite actuar: Osorio Chong

Osorio Chong insistió en que si a los delincuentes se les dan concesiones o se les permite actuar y no se les combate de manera frontal, comenzando desde los municipios, podrán ampliar sus márgenes de actuación sin control alguno. Indicó que las acciones se deben dar de manera real y no sólo en los discursos.

“Creo que los delincuentes se están portando del tamaño del margen que se les está dando, y si en los municipios se les está abriendo estos espacios, pues se están dando estos sucesos que lamentamos y que pueden ser incluso más graves. Entonces creo que es el momento de hacer un llamado a que haya mayor coordinación, no de palabras, ni de discursos”.

Dijo que las autoridades federales no pueden ser complacientes con los gobiernos municipales que en muchos casos se percibe están coludidos con el narcotráfico y delincuencia organizada.

“Yo sí creo que se debe hacer un esfuerzo mayor para llamar al orden a esas autoridades municipales que pues se está viendo que están perfectamente coludidas con el crimen”.

En otro tema, el senador Osorio Chong adelantó que votaran en contra de la designación del exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz para fungir como embajador de México en España. Señaló que hay un mandato desde la dirigencia del PRI para oponerse a la decisión.

“Tan claro como eso, pues hay un mandato muy claro del Comité Ejecutivo, que quienes nos ostentamos como priistas, pues mínimamente tenemos que corresponder a su confianza”.