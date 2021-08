PAN acudirá a la Corte de no cambiarse la pregunta de Revocación de Mandato

Ciudad de México. Senadores del PAN insistieron en que debe ser cambiada la pregunta de la Ley de Revocación de Mandato pues de lo contrario acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción de inconstitucionalidad e intentar que se invalide la misma.

Kenia López Rabadán en nombre de su bancada dijo que la pregunta debe estar sujeta a la Constitución. También solicitó a quien será la nueva presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que se apegue a la ley ya que ha estado alentando a que no se cambie la pregunta, incluso en contra de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena quien busca un acuerdo en este tema.

“Nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente. Exigimos una pregunta que sea congruente con la Constitución. Cualquier otra cosa que no sea congruente con la Constitución nos obligará a irnos a la Suprema Corte de Justicia. Hoy la presidenta del Senado tiene un gran reto, esto es, ser institucional”.

Recordó a Sánchez Cordero que la presidencia del Senado debe conducirse con imparcialidad y por la vía institucional, además de que ella misma se ha pronunciado, desde su destape para presidir la Mesa Directiva, por la búsqueda del diálogo, la concertación, los acuerdos y el entendimiento con apego a la legalidad por lo que ahora no puede darle la espalda a esos principios que se ha comprometido defender.

“Ojalá por el bien de su carrera, por el bien del Senado de la República, por el bien de las mujeres en el poder tenga esa pluralidad, ser institucional. Entre otras cosas, entiendo que no tuvo más votos porque no se hizo política, no se habló con los legisladores. Yo soy vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República y no recibí una llamada de la aspirante a la Presidencia del Senado”.

Kenia López Rabadán también se pronunció porque el Bloque de Contención que comprende a toda la oposición se mantenga unido y fuerte en caso de tener que acudir a la Corte.

“Si la pregunta no es congruente con la Constitución por supuesto que acudiremos a la Suprema Corte, y ojalá y todo el grupo de contención, así como ha estado fuerte, sólido, a favor de México, continúe toda esta Legislatura”.