PAN solicitará cuentas a GobCDMX por espacios publicitarios en Fórmula 1

Ciudad de México. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán dijo que solicitarán cuentas al Gobierno de la Ciudad de México por el derroche de recursos en la contratación de espacios publicitarios en el evento del Gran Premio de Fórmula 1. Destacó que es un asunto que se debe de transparentar al máximo.

“Desde ayer nos pusimos de acuerdo en la oficina, vamos a solicitar vía transparencia que nos informen cuánto costó ese derroche, yo diría asqueroso de propaganda, con los colores de Morena, en una Gran Premio, en una Fórmula 1, en donde si se quería promocionar algo hubiera sido exigir medicinas para los niños con cáncer o exigir medicinas para los mexicanos y así dejen de morir”.

Señaló que la situación fue muy evidente pues había una enorme cantidad de publicidad de la CDMX. Dijo que si no se pagó con recursos del Gobierno de la Ciudad, entonces se explique a cambio de qué se otorgaron esos espacios publicitarios.

“Había una cantidad brutal de propaganda de Morena o del Gobierno de la Ciudad de México con los colores de Morena . Eso es una vergüenza, porque fíjense, aquí hay de dos sopas, o esa propaganda se pagó con dinero del erario de los impuestos de los mexicanos, es increíble cómo se gastó dinero para hacerle propaganda al gobierno en lugar de invertirse dinero en muchísimas otras cosas, como por ejemplo medicinas. Y a lo mejor alguien me dice, no, es que no, no gastaron dinero, pues ¿entonces a cambio de qué les dieron esa propaganda?”

También reprochó el que se haya permitido realizar un evento de esa magnitud cuando no había las condiciones óptimas, ya que había tribunas para los espectadores que no estaban habilitadas y representaban un peligro para los mismos asistentes.

Denuncia a Morena por oposión a comparecencia de titular de Conacyt

En otros temas, la senadora López Rabadán denunció que la bancada de Morena en el Senado se sigue oponiendo a que comparezca ante el Pleno de la Cámara Alta la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) María Elena Álvarez- Buylla, con lo que queda en evidencia que en este Gobierno se hace justicia selectiva.

“Nosotros estamos exigiendo, presentamos un instrumento legislativo para que venga a comparecer la titular del Conacyt. ¿Saben qué ha dicho Morena? Nada. ¿Saben qué ha hecho Morena aquí con su mayoría en el Senado? Calladitos. No han hecho nada. Y evidentemente es increíble que por un lado, a quienes no piensan igual que el gobierno los persiguen, siendo científicos, siendo investigadores, siendo maestros, los persigan. Y a quienes son aliados del régimen los exculpen, incluso los borren de un plumazo. Es claro que este gobierno, es claro que se hace de la justicia selectiva la regla. Y es terrible”.