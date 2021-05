Panistas piden que no haya impunidad en caso Félix Salgado

Diputados y senadores del PAN exigen que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, enfrente la ley por los señalamientos que existen en su contra por presunta violación a cinco mujeres, entre ellas una menor de edad.

El coordinador de los senadores, Julen Rementería indicó que Salgado Macedonio debe dejar de distraer a la opinión pública y enfrentar las graves acusaciones que hay en su contra.

Destacó que el hecho de haber enfrentado un procedimiento electoral no significa que deba imponerse la impunidad ante los hechos que se le imputan.

“Respecto a lo de Félix Salgado Macedonio, me parece que tal como lo dice el presidente, lo que tendría que hacer es presentarse a las autoridades, dejar claro que en el tema de la intentona de ser el candidato pues faltó a toda la ley, no cumple con la ley, me parece que el INE aquí lo único que hizo fue una interpretación de la ley y a partir de ahí tomar una resolución”.

El senador Rementería también se refirió a la asignación de la candidatura al gobierno del estado de Guerrero que otorgó Morena a la hija de Salgado Macedonio, hecho que calificó como una burla a la ley y que demuestra que Morena sigue caminando al margen de la legalidad.

“Y hoy, esto lo están tratando de darle la vuelta a través de su hija para poder gobernar él, que pues ahora sí como dicen por interpósita persona. Lo que quieren es simplemente burlar la ley a toda costa, y esto es inaceptable”.

Piden a Cámara de Diputados no solapar actos delictivos

Por su parte el diputado Éctor Jaime Ramírez, se sumó a la petición para que Salgado Macedonio enfrente la ley y no quede el caso en la impunidad. Además pidió a la Cámara de Diputados que no solapen presuntos actos delictivos y procedan al desafuero contra el diputado Benjamín Huerta, acusado por violar presuntamente a menores de edad, y también que se permita el que siga la investigación contra Félix Salgado hasta que se haga justicia.

“En el caso del candidato, ya hoy fundido, de Salgado Macedonio, tiene procedimientos penales, seis en su estado, luego sacan una nota de que una de las mujeres violentadas está muerta y resulta que está viva y, en ese sentido, no hay ninguna declaración del presidente del Senado de la Jucopo para señalar, pues que ya avancen en lo que tienen que avanzar”.