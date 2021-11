Avanza análisis de parlamento abierto de reforma eléctrica en San Lázaro

Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio el primer paso sobre un posible parlamento abierto de la reforma eléctrica y aprobaron los lineamientos bajo los cuales podría llevarse a cabo en San Lázaro con miras a analizar la propuesta del presidente López Obrador. Pero aún no fecha y se descarta que sea en lo que resta del año.

De entrada, los lineamientos, entre otras cosas, prevén convocar a los verdaderos actores del proceso eléctrico, que van desde propietarios, gerentes de la producción de electricidad y autoridades. Además de dar una mayor difusión a través de su trasmisión en los canales gubernamentales y programas especiales.

El presidente de la Junta de Coordinación política, Rubén Moreira, aclaro que los lineamientos solo son reglas que debe considerar el parlamento, pero no significa que ya sea un hecho.

“Falta aprobar en lo particular porque hicimos observaciones todos los partidos políticos. Esto no quiere decir que se da un banderazo ni que empiece en este periodo ni nada más, creo que eso depende de otras consideraciones políticas. Nosotros lo único que hicimos es empezar a trabajar sobre cómo sería un parlamento en este tema, ¿pero cuando?, no sabemos”, señalo.

Rubén Moreira también reafirmó la postura del PRI en el sentido de sí discutir y debatir la reforma eléctrica en parlamento abierto, pero después de las elecciones de junio del año próximo.

“¿Que piensa el PRI?, que ahora no es el momento oportuno”, sostuvo.