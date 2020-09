VIDEO: Pastor brasileño agrede a su esposa y luego proclama “la paz del Señor”

Un video que circula en redes sociales muestra al pastor brasileño Edson Raujo, representante de la Iglesia ‘Dios es amor’, mientras insulta y golpea a su esposa cuando comenzaba una transmisión en vivo. El pastor quería enviar un mensaje religioso a través de internet.

“Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil! Ordena el negocio”, le gritó a su esposa mientras hacían los preparativos para su transmisión en vivo.

El video muestra cómo el pastor vuelve a sentarse y, como si no hubiera ocurrido nada, mira a cámara y dice: “Acepten la paz del Señor” para comenzar su mensaje; sin embargo, no se percató de que la cámara había captado la agresión que tuvo con su esposa.

Sem saber que estava ao vivo, o Pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, de São Paulo, foi flagrado agredindo, ao xingar de imbecil, uma mulher que o auxilia durante a transmissão. Em seguida, já sentado, fala cinicamente para os ouvintes “aceite a paz do Senhor”. pic.twitter.com/FhwR2tFgjB — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 20, 2020

En cuestión de horas, la actitud del pastor se hizo viral y provocó repudio en redes sociales, así que publicó un video donde se disculpa por su actitud. Araujo habla mientras su esposa se mantiene en silencio y cabizbaja.

“Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, indicó.

El pastor se disculpó “con Dios” y con su esposa por lo que consideró un error y un fracaso en su actitud.

“Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías, y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”.

