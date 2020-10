Pemex despide a empleado que se reunió con exlíder sindical, Carlos Romero Deschamps

Pemex informó que Alejandro Cabrera Fernández, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la institución, fue despedido por haberse reunido con Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical.

Explicó que esta acción fue por la publicación de un video en donde se observa a Cabrera Fernández comer en un restaurante ubicado el norte de la Ciudad de México con el exlíder sindical de Pemex.

Cabrera Fernández también aparece acompañado del secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Manuel Limón Hernández y de Fernando Navarrete Pérez, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del sindicato de Pemex.

Pemex indicó a través de un comunicado que después de analizar el caso decidió concluir la relación laboral con Cabrera Fernández, porque consideró que las actividades relacionadas con su cargo deben ser atendidas en las instalaciones de la empresa, por lo que no existe justificación para las “reuniones fuera de las mismas en un horario laboral con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa”.

La empresa productiva del Estado explicó que Cabrera Hernández habría acudido a la reunión de manera unilateral y sin conocimiento ni autorización de sus superiores, por lo que se separó de los principios éticos de Pemex.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre esta reunión entre el funcionario de Pemex y Romero Deschamps, y pidió al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que revisara el caso y, si el funcionario actuó en detrimento de la empresa, que actuara de conformidad con la ley.

“Le pido al director de Pemex que revise este asunto de conformidad con la ley”, dijo el Presidente. Hay en la ley de austeridad, que se aprobó recientemente, una disposición para que funcionarios no compartan estas relaciones con empresarios o con gentes que puedan significar compromisos de intereses, no sé si aplique en este caso por ser exlíderes sindicales”, concluyó.

