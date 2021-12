Ni persecución ni intimidación contra consejeros del INE: Gutiérrez Luna

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que las acciones jurídicas desplegadas en contra del acuerdo del INE de suspender una parte del proceso de revocación de mandato son en defensa del órgano legislativo del Congreso de la Unión y rechazo que se trate de una persecución o intimidación a consejeros electorales.

Al responder al pronunciamiento del INE , el morenista Gutiérrez Luna, señalo en un comunicado de prensa que las denuncias penales presentadas tienen fundamento en el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que estipula la obligación de denunciar la presunta comisión de algún ilícito del que tenga conocimiento, como se procedió, por lo que será Fiscalía General de la República la que emita su resolución.

Continuarán procesos jurídicos, asegura Gutiérrez Luna.

“Esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna “persecución” ni “intimidación”. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, refiere el comunicado.

El presidente de la Cámara de Diputados puntualizó que continuará con procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia para defender la vigencia y eficacia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que se mantendrán a la espera de la resolución definitiva que emita el máximo tribunal sobre la controversia que presento en días pasados.