Piden senadores del PAN comparecencia de López-Gatell

Cd. de México.- En conferencia de prensa virtual, senadores del PAN anunciaron que han solicitado la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell así como de diversos funcionarios públicos para que expliquen por qué se mantiene desde hace varios meses el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

La senadora Martha Márquez explicó que dirigió una comunicación al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal para que se programe la agenda de comparecencias durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Informar que después de la manifestación que realice en el Senado, donde fui agredida, aunque el grupo mayoritario quiso verlo de manera distinta, después de esa manifestación lo que yo acordé, lo que yo platiqué derivado de esa manifestación, es que iba a haber trabajo en la Comisión de Salud y que se citaría a comparecer al secretario de Salud, al titular de la Cofepris, al subsecretario Hugo López-Gatell, al secretario de Hacienda y al titular del Insabi. Entonces, he dirigido un oficio al senador Ricardo Monreal para solicitarle que esto se cumpla, que haya estas comparecencias y que escuchemos a los papás de niños con cáncer”.

Destacó que el Senado no puede callar ante la situación de extrema gravedad por la que atraviesan miles de niño en el país ante la falta de medicamentos para atender sus tratamientos.

“Recordar que hoy se cumplen 665 días de que niños y niñas con cáncer continúan en la batalla contra este cáncer, pero además contra el desabasto de 30 claves oncológicas que faltan en todo el país. En materia de salud pues seguiré dando seguimiento a estas denuncias que presentamos. Se presentarán también de manera de manera penal. Y pues bueno, no quitaré el dedo del renglón. El Senado no se puede quedar callado ante esta situación, ante adjudicaciones que son ilegales, que no sólo son sin licitación, sino que además estamos omitiendo, están omitiendo la Secretaría de Salud, la Cofepris el registro sanitario. Y bueno, creo que el Senado no se puede quedar callado ante esta situación. Y pido e insisto en las comparecencias, ojalá se den, espero respuesta por escrito del senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo”.