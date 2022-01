Rechaza Piedra Ibarra que haya militarización en el país

En medio de reproches de legisladores de oposición, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ) , Rosario Piedra Ibarra, rechazó que exista una militarización en el país y aseguró que las denuncias por violación a garantías individuales en contra del ejército van a la baja.

Al presentar su informe de labores correspondiente a 2021 ante la Comisión Permanente del Congreso aseguro que hoy no es lo mismo que 2018 y menos que 2011.

“De 2018 a la fecha, las quejas contra el ejército no se han disparado de manera notoria, lo que, es más, acusan una tendencia a la baja con un promedio de 400 quejas por año, eso no significa que hayan desaparecido las violaciones a derechos humanos o que la CNDH no tenga que hacer su tarea de observar, investigar o recomendar como lo hemos estado haciendo, pero sí que estamos entrando a otra etapa”, sostuvo Piedra Ibarra en su participación de manera virtual.

Y es que la oposición cuestiono a la CNDH frente al aumento en la participación de las fuerzas armadas en el país.

“Uno de los aspectos que nuestro grupo parlamentario tenemos francas dudas ha sido en el papel de la CNDH ante la militarización”, señaló Patricia Mercado, senadora de MC.

Compara Piedra Ibarra con periodos anteriores.

Pero la titular de la CNDH afirmó que el periodo más crítico por violaciones del ejercito fue de 2010 a 2012 con 4 mil 600 quejas. Y comparó sus datos.

Informó que mientras en los tres primeros años del sexenio anterior se recibieron 2 mil 75 quejas, De 2019 a 2021 hubo mil 277 contra elementos castrenses.

“Nosotros no solo estamos transformando la CNDH somos parte de la transformación de este país, los hechos demuestran que 2022 no es 2018 y menos 2011, por eso no dejan de llamar la atención cuestionamiento basados en análisis sesgados como el que hace referencia al de la militarización”, acusó la ombudsman nacional.

Muchos fueron los cuestionamientos, como el de la pandemia y la falta de medicamentos.

El senador del PAN, José Alfredo Botello Montes, reprocho: “A más de 2 años de su nombramiento como presidenta de esa institución queda claro que el desempleo deja muchísimo que desear. Un juez federal tuvo que instruir a investigar al responsable de la estrategia contra la pandemia al doctor Hugo López-Gatell por su posible responsabilidad penal por las muertes que pudieron haber tenido lugar a partir de su negligencia y de su evidente ineptitud, pero la Comisión, insisto, ni pido dice”.

Y así reviró Rosario Piedra “Doy respuesta a los cuestionamientos no a los denuestos ni a las mentiras que se me han planteado con la certeza de que hablo por las víctimas a quien represento con orgullo y con el compromiso de servirlas”.

El caso del pequeño Tadeo encontrado en un contenedor de basura en un penal de Puebla dijo que hasta ahora no se ha presentado una queja ni la CNDH atraerá el asunto porque se está actuando.

“Hemos actuado con seriedad y responsabilidad porque la defensa de los derechos humanos que debe hacerse no es mediática ni de competencia por protagonismo… Todas son preguntas que debe responder la fiscalía de puebla, Aquí hay delitos que perseguir y estamos atentos de que tanto las autoridades como la comisión estatal cumpla con sus funciones”,

Informó que en 2021 la CNDH realizo 155 recomendaciones, 53 más que en 2020… También reconoció que hay un rezago de 508 recomendaciones sin cumplimiento que datan de 2009 a 2019, entre los que figuran los hechos de San Fernando, Nochistlán, Tlatlaya y el caso Iguala.

“Hoy no se emiten recomendaciones a modo o acordadas con la autoridad. Con ellas, con todas se procura el diálogo, la comunicación”, manifestó la titular de la CNDH.