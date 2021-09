Política exterior del gobierno federal confronta a diputados en San Lázaro

Ciudad de México. La política exterior del gobierno federal confronto a diputados en San Lázaro durante el análisis de la glosa del Tercer Informe Presidencial.

La presencia en México de los presidentes de Cuba y de Venezuela en el marco de los festejos de independencia, encendió los reproches de la oposición.

Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN puso el dedo en llaga: “Ponerles alfombra roja a los dictadores de la región es simplemente nefasto y antidemocrático. Al presidente se le olvidó señalar las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tuvieron una única oportunidad y la tiraron a la basura. Eso hicieron, la tiraron a la basura”

Y desde sus curules, diputadas de Morena lucieron playeras con las iniciales que aparentaban hilos de sangre y al grito de A, B, C, recordar la tragedia de la guardería de Hermosillo, Sonora, ocurrida en gobiernos panistas.

Pero los gritos no intimidaron a la panista y que recordó de que piel están hechos los presidentes de Cuba y Venezuela.

“Díaz-Canel, presidente impuesto por la dictadura castrista, uno de los más grandes violadores de derechos humanos. Y por si esto fuera poco, recibir con alfombra roja al narcodictador Nicolás Maduro, buscado hoy por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por narcotráfico y por el que hay una recompensa de 15 millones de dólares, ¿a quién quieren engañar?, y ustedes, ustedes son unos solapadores”, acuso Gómez del Campo señalando a los diputado de Morena.

Morena exige a oposición terminar discurso

En Morena no les agradaron las críticas y a gritos de “fuera, fuera”, exigieron que la panista termina su discurso que rebaso el tiempo permitido.

Y así emprendió Morena la defensa de la relación que mantiene el gobierno de México con Cuba y Venezuela.

“Si Maduro estuvo aquí es por el respeto a la soberanía de otros países y porque Hugo Chávez ya está muerto”, sostuvo la legisladora morneista Susana Prieto Terrazas desde su curul

Mariana Gómez del Campo replico: “les recuerdo, no estamos en un mercado, estamos en un parlamento. Aquí venimos a parlar. Aquí venimos a debatir. Aquí venimos a hablar de los temas que interesan a los mexicanos. Aquí no venimos a ver quién está gritando más”.

Y el PT en voz de su diputada Margaría García García reviró al PAN: “la gente del mercado también merece respeto. Pero aquí demuestran que ni siquiera le tienen respeto a la gente, son vulgares, corrientes y asesinos”.

El sorprendido fue el diputado del PRI, Augusto Gómez Villanueva: “nunca, desde que he sido diputado, había vivido tal desorden y al mismo tiempo tantas faltas de respeto. No somos un palenque, no somos un palenque, somos el templo de la libertad. No deformemos la imagen de uno de los poderes en los cuales descansa no solamente la confianza sino la esperanza de la nación”, sostuvo el priista.