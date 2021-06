Presentan senadores acción de inconstitucionalidad contra Ley Zaldívar

Cd. de México.- Senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano así como uno del PT y otro de Morena presentaron este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra el artículo décimo tercero transitorio que permite que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar se mantenga dos años más en el cargo.

Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas explicó que son cinco los motivos principales por los cuales se presentó el recurso legal.

“Son evidentes las violaciones a la Constitución, el que no se pueden reelegir, no puede ampliar su mandato, tiene que ser entre ellos electo, no puede desde un décimo tercero transitorio modificar una norma constitucional, el procedimiento legislativo también faltó en las formas, son básicamente cinco los asuntos que están claramente violando la Constitución o que podrían considerarse como violatorios”.

Los legisladores emitieron también un documento en el que se detalla que el artículo impugnado ordena prorrogar por dos años la duración en el ejercicio del cargo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los actuales Consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal.

Detallan razones por acción de inconstitucionalidad

Especifican que la acción de inconstitucionalidad se presenta en primer lugar debido a que la prórroga del ejercicio del cargo de Arturo Zaldívar y de los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, atenta directamente contra las reglas de la duración de estos cargos establecidas en los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También destacan que prorrogar la duración en el ejercicio del cargo de los servidores públicos mencionados, atenta directamente en contra del principio de división de poderes sobre el que se encuentra construido nuestro sistema constitucional.

En tercer lugar consideran que exceder la duración establecida por la Constitución respecto al ejercicio de estos cargos, impacta a la independencia y autonomía judicial, eje central de cualquier Estado de derecho democrático.

Especifican como cuarto punto que el artículo décimo tercero transitorio impugnado es resultado de un proceso legislativo que vulneró el derecho a la participación de las minorías parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad, de deliberación informada y de discusión pública en el ejercicio de la función legislativa.

En el documento indican que la minoría parlamentaria del Senado de la República promovente, solicita que la acción de inconstitucionalidad presentada sea resuelta de manera preferente, o bien, en la misma sesión, de la que, en su caso, resuelva la consulta que derive de la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2021, con el fin de garantizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda los argumentos puestos a su consideración por las Senadoras y los Senadores firmantes, como parte legitimada para cuestionar la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio.