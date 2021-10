PRI va contra RFC de mayores de 18 años: alerta multas y terrorismo fiscal

Ciudad de México. El PRI en la Cámara de Diputados puso bajo la lupa parte del paquete fiscal que propone el gobierno federal para el próximo.

Plantea eliminar la propuesta de la Secretaria de Hacienda que obliga a partir de enero de 2022 a los mayores de 18 años a inscribirse para obtener su RFC, aunque no perciban ingresos laborales.

En conferencia de prensa, diputados del PRI encabezados por su coordinador Rubén Moreira Valdez, alertaron que la medida que incluyen en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación autorizara al SAT para rastrear depósitos o transferencias económicas que tengan los jóvenes, incluso, de sus padres o familiares, lo que puede generar terrorismo fiscal.

“Es un atentado contra todos los jóvenes de este país, no solamente los que hoy tienen 18 años, los que el año que entra cumplan 18 años, es generarles una carga cuando ellos no tienen ingreso, y es para algunos de nosotros, la sensación de que hay una intención de control de lo que hagan todo mundo. Se va a prestar a muchas injusticias, casos particulares se los puedo dar, aquel joven que viene a la Ciudad de México a estudiar y que su padre le deposita. Bueno, ya el padre pagó impuestos, pero él va a entrar en ese rango de sospecha”, detalló el líder de los priistas en San Lázaro.

Dicen que, si bien se señala que quien cumplan o sea mayor de 18 años que no tengan ingresos por actividades profesionales o labores no están obligados a presentar declaración fiscal, habrá multas para quienes no obtengan su Registro Federal de Contribuyentes.

“Y dentro de esos temas que nos preocupan, es que a los jóvenes se les pueda imponer una multa de entre tres mil 800 y 11 mil 600 pesos, aunque el propio ordenamiento no prevé la obligatoriedad para que los jóvenes tengan que pagar impuestos. Así, por ejemplo, los mayores de edad que tendrían, más de 18 años, tendrían que explicar de dónde proceden los depósitos superiores a los 15 mil pesos que reciban en sus cuentas bancarias”, acuso Hiram Hernández Zetina, legislador del PRI, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.